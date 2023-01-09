随着比亚迪、 Polestar和现代汽车集团与 NVIDIA 联手为汽车带来基于云的游戏，等待您的电动汽车体验将变得更加令人兴奋。

得益于该协议，即将推出的车型将能够访问 NVIDIA 的 GeForce NOW 云游戏服务，让人们能够玩来自领先 PC 游戏商店的 1,000 多款游戏，包括“瘟疫传说：安魂曲”、“巫师 3：狂猎”和“赛博朋克 2077”包括 Steam、Electronic Arts 应用程序、育碧、Epic Games Store 和 GOG.com。” 用户还会发现流行的免费游戏，如Fortnite、Lost Ark 和 Destiny 2。

该服务将使车主能够在车辆停放时在其信息娱乐系统上玩高质量的游戏。这将使司机在等待汽车充电或只是在等待孩子放学时有事可做。NVIDIA 指出，如果车辆配备后座娱乐系统，后座乘客也可以享受乐趣，而不仅仅是前座乘客。

NVIDIA 汽车副总裁 Ali Kani 表示：“加速计算、人工智能和连接性正在为汽车带来更高水平的自动化、安全性、便利性和乐趣。从游戏玩家库中流式传输热门游戏以及数十款免费游戏的能力将把车载信息娱乐体验提升到新的高度。”

目前还不清楚所有者何时可以开始他们的游戏，但在新闻发布会上，NVIDIA 展示了人们使用无线 xBox 控制器玩游戏的视频。不用说，所有者需要订阅互联网才能玩游戏。