动点出海获悉，印尼金融科技初创公司已于今日宣布完成了一笔110万美元的Pre-seed轮融资。

据了解，这笔融资由East Ventures领投，并得到了Init-6、GMO VenturePartners、Saison Capital的参投。

FLIK由连续创业者Ahmad Gadi（此前曾创立了POS公司Pawoon，现已退出）作为联合创始人共同创立，主要通过其聚合式结账系统为电商群体（尤其是D2C电商群体）提供更加便捷的结账服务。

据介绍，针对消费者，基于FLIK，用户仅需使用一个账户就能统一完成多个电商渠道/平台的购买流程，并且用户也可以通过FLIK跟进其所有交付订单的发货状态。另一方面，就电商商家而言，FLIK也能为其提供物流、会计、销售分析、现有平台无缝集成等多方面的服务。此外，在带货方/网红方面，FLIK也提供了库存同步、佣金追踪、支付服务嵌入&集成等相应服务。

而作为FLIK本次融资的背景，尽管印尼同样没能从去年的融资寒冬中幸免，有数据指出，在去年的前9个月期间，印尼金融科技领域仍表现出了强大韧性，通过66笔交易筹集了21亿美元。相比之下，在破纪录的21年期间，印尼金融科技领域全年的融资总额为16亿美元（基于97笔交易）。