根据Sensor Tower发布的最新报告，随着疫情对全球手游市场影响的逐步减退，2022年日本手游收入为147亿美元，回落至接近2019年水平，其中近47%的收入来自RPG游戏。

日本手游用户支出回落至疫情前水平

在疫情的推动下，日本手游市场收入在2020年至2021年呈连续增长态势。随着疫情影响的减退，2022年日本手游收入回落至147亿美元，接近2019年水平。

下载量方面，2019年至2022年日本手游下载量呈持续小幅下滑趋势。2022年，日本市场手游下载量为6.4亿次，较2021年下降近10%。

RPG游戏贡献了日本市场近47%的手游收入

RPG游戏是日本市场最吸金的手游品类，2022年用户支出突破67亿美元，占日本手游总收入的47%。日本用户对RPG手游的偏好程度远超全球水平，2022年全球市场中RPG手游收入份额仅为26%。

2022年超休闲游戏在日本市场获得1.1亿次下载，占总下载量的25%，是日本市场下载量最大手游品类。益智解谜手游在日本同样受欢迎，2022年贡献了近15%的下载量，仅次于超休闲手游。

通行证模式在日本畅销手游中更加流行

日本市场畅销手游几乎100%采用线上活动、货币包、战利品宝箱等多元化的付费模式创造收益，新手礼包和抽卡也是十分常见的变现方式。近年来，在欧美手游市场受欢迎的赛季通行证和订阅模式，正逐渐被更多日本玩家接受，2022年日本市场超过1/3的畅销手游采用了通行证模式，远高于2018年的19%。

就Meta特征而言，日本手游注重角色收集和剧情故事塑造，近90%的畅销手游具有角色收集特征，一半以上的手游加入了剧情故事元素。同时，越来越多日本畅销手游加入关卡、公会以及资源管理等Meta特征。

本土游戏主导日本手游畅销榜、海外游戏在日本市场收入增长强劲

2022年日本手游畅销榜Top10中，本土游戏依然具有领先优势，其中二次元IP手游《赛马娘》2022年日本吸金超7亿美元，蝉联手游畅销榜冠军。仅有2款非本土手游进入榜单，分别是来自米哈游的《原神》和网易的《荒野行动》。

2022年海外游戏在日本市场的增长表现突出，其中《Puzzles & Survival》、《Lineage W》和《胜利女神：妮姬》等6款来自中国和韩国发行商的手游入围2022年日本手游收入增长榜Top10。

中国手游在日本市场收入增长亮眼

日本市场是中国手游出海的必争之地，近年来日本手游畅销榜Top100中，中国手游数逐年增多，2022年有35%的日本畅销手游来自中国， 其中米哈游《原神》稳居收入冠军。

2022年，《三国志幻想大陆》、《云上城之歌》、《幻塔》、《新信长之野望》和《天谕》等多款中国手游陆续登陆日本市场，并取得不俗的收入表现。其中《三国志幻想大陆》日本市场吸金超过5500万美元，跻身2022年中国手游日本市场收入增长榜第2名。