武田中国近日宣布，旗下创新药物重组血管性血友病因子（rVWF）注射用Vonicog alfa 上市许可申请（NDA）正式获得国家药品监督管理局药品审评中心受理，拟用于血管性血友病成人患者（18岁及以上）的按需治疗和出血事件控制，以及围手术期出血管理。Vonicog alfa 是截至目前全球首个也是唯一一个重组血管性血友病因子产品，将有望为中国血管性血友病成人患者带来全新治疗选择。

血管性血友病是常见的遗传性出血性疾病之一，主要是由于血管性血友病因子（VWF）基因突变引起血浆中的血管性血友病因子数量减少或质量异常 。作为人体重要的血浆成分之一，血管性血友病因子具有介导血小板黏附至血管损伤部位，以及作为凝血因子Ⅷ（FⅧ）的载体，具有稳定凝血因子Ⅷ的作用。

当血管性血友病因子发生功能障碍或缺乏时，血液无法有效凝固，患者会出现不同程度的出血表现，以皮肤、黏膜出血为主，表现为皮肤瘀点瘀斑，鼻出血和齿龈出血，女性月经增多，严重者可发生内脏出血，对生活质量造成严重影响。此外，需要接受手术的血管性血友病患者面临着更高的出血风险以及发生血栓等并发症风险，亟需更高效的出血管理方案以满足患者迫切临床治疗需求。

注射用Vonicog alfa 包含完整的VWF多聚体，含有超大多聚体(ULMs)，半衰期长，可有效实现血管性血友病的替代治疗，并为患者提供个性化的出血控制方法。在3期按需治疗临床试验中，评估了注射用Vonicog alfa 针对血管性血友病成人患者（18岁及以上）的止血疗效，研究了联合或不联合重组凝血因子FVIII的不同给药策略按需治疗和出血事件控制。结果显示所有注射用Vonicog alfa 联用或不联用重组凝血因子FVIII的受试者出血事件均得到控制，疗效评分为极好（96.9%）或良好（3.1%），且所有严重程度的出血事件均得到控制。

此外，在另一项前瞻性、开放性、多中心试验中，评估了重度血管性血友病成人患者（18岁及以上）择期外科手术中注射用Vonicog alfa联用或不联用重组凝血因子FVIII的止血效果和安全性，研究结果显示，受试者在大手术和小手术的总体止血疗效为100%（15/15），其中，60%手术总体止血疗效为极好，40%手术总体止血疗效为良好。

目前，注射用Vonicog alfa 已在美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚和日本获得上市许可，用于血管性血友病成人患者（18岁及以上）的按需治疗和出血事件控制，以及围手术期出血管理 [7],[8],[9]。作为血管性血友病领域的创新药物，此次中国上市许可申请获得正式受理，让注射用Vonicog alfa 惠及中国血管性血友病患者指日可待。