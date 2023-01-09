汽车的变革不仅仅是在驱动方式更加绿色，而且驾驶体验也开始全面革新。当您想熟悉汽车的技术并确切地知道一切操作在哪里时，重新学习一辆新车的操控和交互就像学习说第二语言一样，需要付出认真。汽车信息娱乐软件变化如此之快，以至于即使是最精明和最有经验的汽车驾驶者也必须在适应新的信息娱乐系统之前研究它。

宝马 iDrive 8.0

没有带整流罩的组合仪表的弧形双屏显示器是您新BMW正在运行 iDrive 8.0 的主要屏幕。自从 5.0 版以平铺主屏幕问世以来，这个界面抹去了五年的肌肉记忆——即便如此，它与 4.0 版并没有太大的不同。iDrive 8.0 不是小的翻新，而是一项完整的直觉工作，对于任何当前的 BMW 车主来说都是无法辨认的。

气候控制现在永久位于主触摸屏的下部，但您需要点击气候菜单才能调整温度以外的任何东西。主屏幕有更大、更生动的小部件，可以像以前一样重新排列和删除，但垂直菜单栏缩短为只有四个选项（菜单、媒体、电话、导航）。

随着新的BMW Operating System 8的到来，用于导航、停车和充电的数位服务以一种用户友好的方式完全集成到了基于云的BMW Maps系统中。主要功能之一是Learning Navigation，这意味着BMW Maps使用与单个BMW ID相关的习惯，作为学习和预测驾驶可能前往的目的地的基础。

新一代BMW iDrive提供了新的机会，可以将客户习惯和喜好的应用程式无缝整合到操作系统中。该系统更高的灵活性将使车载第三方应用程序的使用在将来变得更加简单和便捷。BMW Operating System 8再次确保了Apple CarPlay和Android Auto的完全集成，并且也将为中国客户实现阿里巴巴和腾讯服务的广泛集成。

捷尼赛思 Genesis GV60

Genesis选择了一个更简单的布局，没有宝马的应用程序图标和彩虹色。在 G80 和 GV80 中，友好的布局受到 14.5 英寸触摸屏的影响，该触摸屏非常宽，如果不倾斜就无法触摸右侧。相反，我们更喜欢电动 GV60中的 12.3 英寸触摸屏，因为它具有尺寸合适、直观的定制方法。

例如，虽然许多汽车制造商现在使用外部的 3-D 渲染来浏览车辆设置，但 Genesis 将内部渲染加倍。事实证明，将虚拟视角与您在驾驶员座位上的实际视角相匹配非常有帮助。您调整过靠背但不知道如何设置按摩程序吗？点击数字座位。不知道如何更改仪表板布局？点击迷你版，然后出现相关设置。

两个方向盘按钮可以自定义预设功能。如果您还没有对它们进行编程，按下其中一个将激活触摸屏上的菜单设置。驾驶员辅助系统也是如此——您需要的一切都近在咫尺。在整个汽车软件中安装这些快捷方式可以减少时间和挫败感。并不是每个人都想浏览每一个最后的功能——许多车主甚至可能没有意识到他们的车有这些功能——所以令人耳目一新的是，Genesis 正试图让车辆设置成为一次完成的体验。

Genesis开辟了更加人性化的交互做工，搭载了全世界第一套量产车用脸部识别无钥匙系统。Face Connect的功能让车主可以通过刷脸来解开门锁，只要让车上搭载的感应器扫描一下，识别成功后就会开锁。

Rivian 里维安 R1S/R1T

Rivian 的信息娱乐系统借鉴了特斯拉、保时捷和麦当劳自助服务亭的灵感。它是便利性和复杂性的结合。例如，没有物理通风口控制。你必须点击几个菜单才能找到仪表板的插图，然后像手指绘画一样滑动每个通风口的气流。后视镜和方向盘柱必须通过方向盘上的刻度盘进行调整，这些刻度盘还有更多功能。

打开驾驶员辅助系统需要在控制杆上进行特定的移动（找不到车道偏离警告，它必须在另一个菜单中）。锁定车辆需要点击屏幕左上角的挂锁图标，很多时候我们会假设车辆已锁定，但实际上恰恰相反。

但是，尽管 Rivian 是汽车领域的新手，但该屏幕具有良好的基础。大图形和大量空白使切换驾驶模式变得容易（每种设置都有大量解释）。地图整洁，可快速搜索 POI。主菜单栏在底部是一致的，图标足够大，可以在驾驶时操作。

在R1T 皮卡中，屏幕打开引擎盖、充电口、驾驶室后面的两个“齿轮通道”门、后挡板和车厢盖。Gear Guard 应用程序会自动记录任何人何时靠近汽车，包括我们每次用钥匙走近时。

梅赛德斯-奔驰 Hyperscreen

梅赛德斯-奔驰的Hyperscreen 使所有其他汽车显示器看起来就像一个幼儿园项目。包括EQS SUV在内的 EQ 车型可用，横跨整个仪表板的 56 英寸玻璃包含三个独立的屏幕：一个 12.3 英寸的仪表板、一个 12.3 英寸的乘客触摸屏和一个 17.7 英寸的中央触摸屏。操作 Hyperscreen 和与之相连的电动汽车，相当于驾驶台式游戏 PC。

八核处理器和 24 GB 内存足以在两个触摸屏上传输两个媒体源，使用增强现实进行导航，监控外部交通和颗粒物，保存 GPS 位置以激活停车摄像头，管理从中散发出的香水的确切水平在你离开车道之前，打开通风口，进行按摩治疗，并说“万圣节快乐”。闪烁、旋转、淡出和移动的环境照明比最好的家用电脑中的任何超频显卡都要好。这种体验既迷人又让人分心：你需要努力将注意力集中在路上。

导航使您可以通过一个按钮轻松找到充电站，然后（从单独的菜单打开充电端口后）激活确切的充电器，而无需刷卡或打开手机应用程序。在EQS和EQE上，汽车可以通过 EVGo、ChargePoint 和 Electrify America 充电站开始充电，只需点击屏幕然后插入即可。您必须按照准确的顺序完成该过程——如果您点击另一个屏幕菜单，你必须重新做一遍才能工作——但这​​是电动汽车便利性的重大升级。

日产Ariya爱丽雅

在2023 Ariya中，日产更新了其老化的软件以适应最新的宽屏。在包括 Armada 在内的许多其他 Nissan 车型中，它们的宽显示屏在较小的方形窗口中运行，除了在整个屏幕上映射内容外，不会展开任何内容。Ariya 的标准屏幕使用其 12.3 英寸的每一个像素。它通过水平滑动和左对齐的快捷方式图标垂直主菜单在主屏幕上添加了彩色瓷砖界面。

与数字仪表组相比，图形看起来过时了，在我们看来，数字仪表组在其多种布局中更清晰、更清晰。但对于一直努力打造具有竞争力的信息娱乐系统的日产来说，这是一个很大的进步。与其它新能源汽车惯用的触摸式大屏设计不同，ARIYA艾睿雅创新采用双联屏+虚拟按键，空调功能集成在木饰板上，触控回馈让每一次调节都更有温度，更有仪式感。