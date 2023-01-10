自从 Automobili Estrema 于 2021 年推出2,012 马力（1,500 千瓦/2,040 PS）Fulminea以来，我们就没有听到太多消息。

然而，由于该品牌提供了更新并透露首款量产车型将于今年 6 月发布，该车型重新成为人们关注的焦点。此后不久的 9 月，Automobili Estrema 将前往纽伯格林赛道，并尝试在 Nordschleife 上创造电动跑车的新单圈记录。

有趣但有点令人不安的是，Automobili Estrema 发起了一项Kickstarter 活动，以“支持此类尝试所涉及的成本”。该活动正在寻求筹集 104,197 美元（86,154 英镑/97,863 欧元）。该公司还计划制作一部纪录片，涵盖“从开始到Nordschleife 比赛的整个过程。” 观众还将能够在定于 2 月至 10 月播出的九集中“关注 Fulminea 的制作过程”。

不用说，这涉及很多风险，Kickstarter 活动指出“作为一家初创公司，我们知道我们可能无法完成 Fulminea 原型和（或）错过创纪录的尝试……但我们也知道，随着我们的热情、经验、专业知识和才能，成功的机会就更大。” 这还有待观察，该公司最后说：“我们还不知道我们的故事是否会有一个圆满的结局，让我们一起去寻找吧。”

综上所述，Fulminea 将成为一款革命性的电动超级跑车，配备超级电容器以及将传统锂离子电池与 Avesta Battery Energy Engineering 生产的固态电池相结合的“混合”电池组。这将为汽车提供至少 100 kWh 的组合电池容量和 500 Wh/kg 的创纪录能量密度。该公司还指出，电池的重量仅为 661 磅（300 千克），而汽车本身的重量应为 3,307 磅（1,500 千克）。

如果一切顺利，四电机 Fulminea 将能够在不到 10 秒的时间内完成 0-199 英里/小时（0-320 公里/小时）加速，并在 WLTP 循环标准中行驶约 323 英里（520 公里）。该公司还表示，汽车应该能够在不到 15 分钟的时间内从 10% 充电到 80%。

Automobili Estrema 补充说“初始生产正在进行中”，他们将只生产 61 辆，起价为 1,961,000 欧元（2,087,396 美元/1,725,827 英镑）。