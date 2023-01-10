梅赛德斯-奔驰今天表示，它已获得监管部门的批准，可以在内华达州的道路上运行 3 级自动驾驶功能。这使其成为第一家在美国获得此类批准的汽车制造商。

这家汽车制造商在 CES 上宣布了这一消息，该功能将在梅赛德斯 S 级和全电动 EQS 上提供。根据 SAE International 的说法，3 级自动化允许车辆在有限的条件下自行驾驶。发生这种情况时，驾驶员可以将视线从道路上移开，并且坐在驾驶员座位上的人不被视为在“驾驶”。

不过，梅赛德斯的 Drive Pilot 系统只能在最高 40 英里/小时（64 公里/小时）的速度下工作。这意味着它将主要在交通拥堵期间使用。虽然这不是完全自主，但这至少意味着司机可以在上下班途中回复电子邮件或将注意力从路上转移开。

但是，驾驶座上的人无法入睡，因为汽车随时可能要求他们接管控制权。如果驾驶员在 10 秒内没有对车辆做出反应，车辆将紧急停车。尽管一些公司已经开始在旧金山等地运营全自动驾驶汽车，但这些汽车正被用作机器人出租车。与此同时，梅赛德斯的 Drive Pilot 是针对客户车辆的。

在内华达州之后，梅赛德斯表示它的目标是在加利福尼亚州寻求类似的认证。虽然在美国是新的，但该汽车制造商已经在欧洲提供 Drive Pilot。此外，对于Drive Pilot，梅赛德斯表示其自动变道功能也将于今年在北美推出。该系统允许车辆在巡航控制开启时改变车道。