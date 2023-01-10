梅赛德斯-奔驰将于今年晚些时候在北美推出一个新的开放式电动汽车充电网络。梅赛德斯计划到 2027 年在北美运营 400 多个即充电站，以及 2500 多个大功率充电器。梅赛德斯表示，到本十年末，该网络还将扩展到包括欧洲、中国和“其他主要市场”，会有 10,000 多个充电点。最初，梅赛德斯计划每个集线器配备 4 到 12 个充电头，但未来这个数字可能会增加到 30 个。

梅赛德斯-奔驰首席技术官 Markus Schaefer 在今年的 CES 期间接受媒体采访时表示，梅赛德斯愿意斥资数十亿美元购买土地并安装数千个充电站的一个重要原因是最终改善梅赛德斯驾驶员的电动汽车体验。Schaefer 表示，客户已经明确表达了他们对当前 EV 充电解决方案的看法，而不满程度导致梅赛德斯决定“做正确的事，按照我们认为事情应该做的方式”。这意味着要为车站找到安全、清洁和方便的地方，并为梅赛德斯司机提供便利的技术后端。

这包括 Mercedes me Charge 用户的折扣价格，以及梅赛德斯电动汽车在长途旅行中将您导航至充电站并自动在适当位置预约充电的方式。如果您选择不同的路线或遇到交通拥堵，则可以动态更新预订，无需司机额外工作。例如，梅赛德斯-奔驰 EV 司机可以在他们的汽车上手动预订充电站的时间，网络“将优先考虑梅赛德斯-奔驰客户”。从驾驶员的角度来看，梅赛德斯电动汽车中的导航系统将能够与充电网络进行通信，然后在需要时自动优化路线并预约充电时段，这样您就可以准时到达目的地，而无需任何里程焦虑。同时，奔驰讲进入高功率（高达 350 kW）充电网络市场。

充电网络将向任何兼容电动汽车的司机开放，地点将选择靠近主要市区、主要道路和参与的梅赛德斯-奔驰经销商。这些充电站将使用 Plug & Charge 技术，无需任何额外交互即可将支付详细信息从汽车发送到充电器，但也可以使用信用卡和基于应用程序的支付方式。

仅仅因为车站对任何兼容的 EV 开放并不意味着 EQS 或其他奔驰插电车型的驱动程序没有什么特别之处。例如，梅赛德斯-奔驰 EV 司机将能够通过他们的汽车在充电站预订时间，并且该网络“将优先考虑梅赛德斯-奔驰客户”。从驾驶员的角度来看，梅赛德斯电动汽车中的导航系统将能够与充电网络通信，然后自动优化路线并在需要时自动预约充电时段，这样您就可以准时到达目的地，无需任何费用范围焦虑。

特斯拉在汽车制造商运营的电动汽车充电站方面处于领先地位，但其 40,000 个增压充电站中几乎所有都使用特斯拉专用适配器，并且与其他电动汽车不兼容。