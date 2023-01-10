在本届CES展会上，3M携手各方合作伙伴展示了涵盖VR、健康、汽车、办公等各个领域的创新成果。

虚拟现实（VR）

虚拟现实（VR）和元宇宙是2023 CES上的两大重头戏。传承自身在光学领域近百年的专业卓识，3M在2023 CES上带来了能够降低VR头显设备尺寸、大幅改善画面质量的创新光学技术，进一步助推VR行业发展迈上新台阶。作为3M的合作伙伴之一，搭载3M光学技术的字节跳动PICO VR头显产品也在3M展台上登场。

可穿戴健康设备

此前，3M与全球领先的数字健康解决方案创新厂商Epicore Biosystems达成合作，共同打造Gatorade Gx Sweat Patch汗液测试贴片。日前，Epicore Biosystems也发布了Connected Hydration可穿戴水合传感器以及专为运动员和运动量身定制的移动应用。这是首款在监测皮肤温度和运动情况的同时还能监测汗液和电解质损失的可穿戴设备。作为医用皮肤胶粘领域的领军者，3M为上述两款产品提供了医用级材料，相关技术也在2023 CES期间亮相。

电动汽车

汽车向来是CES上最受瞩目的领域之一。作为汽车制造商值得信赖的合作伙伴，3M在2023 CES期间展示了公司在电动汽车领域的多项创新科技，其中包括一系列从热管理、装配、绝缘等角度入手，着力提升电动汽车电池性能的解决方案。

混合办公

混合办公模式正成为“新常态”，相关创新技术也随之应运而生。2022年末，3M和微软联手推出了一款结合Post-it®报事贴®便条纸和微软Teams软件的混合现实应用Post-it® App for Teams，并在2023 CES现场演示了该应用的强大功能。作为一款数字创意白板，Post-it® APP for Teams能够让处于混合办公模式下的工作团队以简单清晰、直观易用的方式完成沟通协作、创意输出和项目推进。

除了为前沿科技产品提供展示舞台，CES也是行业领军者发表前瞻洞见的重要平台。2023 CES活动期间，3M首席科学倡议官Jayshree Seth参加了以“消费电子的可持续发展时代”为主题的互动研讨，与业界专家共同探讨企业如何以创新赋能可持续发展。