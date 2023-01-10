世界领先的先进视觉系统开发商Immervision将光学、图像处理和传感器融合技术相结合，在国际消费电子展（CES）上推出了其现有的190°镜头，旨在满足汽车行业对安全性和舒适性的特定舱内低光要求。

作为第一家设计广角Panomorph透镜技术的公司，Immervision继续其开创性技术，采用这种超宽视野（FoV）镜头，完整覆盖座舱内部环境，以满足驾驶员和乘客监控应用的需求。镜头畸变轮廓经过专门设计，可生成图像质量和针对关键应用的像素密度，以增强视线跟踪、乘客识别和手动车轮跟踪。

从可见光到近红外（VNIR）的宽带支持，以及镜头在低光条件下捕捉高质量图像的出色能力，为复杂的监控功能提供多功能性，例如通过眼镜进行眼球跟踪，确定驾驶员疲劳等安全隐患，并改善乘客分类和夜间物体检测，无需外部光源。

Immervision产品管理总监Jean-Sébastien Landry解释说：”车内监控应用正在从豪华汽车选项发展到强制性安全功能，并且对自主驾驶系统（ADAS）而言至关重要。凭借新的镜头，我们可以在一个摄像头中集成更多应用，让一级和原始设备制造商（OEM）降低成本，拥有更少侵入性的座舱设计，并为终端用户提供更安全且更愉悦的体验。”

通过提供占用面积更小的镜头实现车辆设计的灵活性，这意味着汽车制造商现在可以用更少的摄像头在座舱内实现更全面的覆盖。它还使制造商能够提供各种新功能来优化舒适性，例如乘客分类，可自动管理偏好和视频聊天或视频会议等诸多全新的娱乐功能。

Immervision的这款现有车规级广角镜头易于集成，并可实现定制设计，以满足客户的特定要求。