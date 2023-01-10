以色列高性能激光雷达传感器（LiDAR）公司Innoviz Technologies Ltd. 近日宣布：推出并展示其高性能Innoviz激光雷达系列的最新成员Innoviz360，该产品在大幅降低成本的同时还提供了更高的性能。Innoviz360的创新设计基于一种全新的方法，从而克服了现有的旋转式激光雷达的障碍，以及这些障碍造成的性能局限和价格昂贵、体积庞大。

全新轻量型Innoviz360激光雷达可实现每帧多达1280条扫描线，而且帧速可配置，分辨率为0.05°x 0.05°，扫描距离为300米。Innoviz360的设计使用了InnovizTwo的大部分硬件改进措施，包括单激光器、探测器和专用集成电路（ASIC），并将从InnovizTwo的规模效应中受益。

Innoviz360的高分辨率、高垂直视场和低成本将有助于克服主机厂（OEM）面临的主要挑战，以帮助他们在自动驾驶出租车、班车、卡车和运输车辆等应用中实现L4-L5的自动驾驶等级。Innoviz360还能实现非汽车应用的自主性，如重型机械、智慧城市、物流、建筑、海事等。

Innoviz联合创始人兼首席执行官Omer Keilaf表示：“Innoviz不断实现其确保道路安全性的这一承诺，持续突破意义重大的技术壁垒。新推出的Innoviz360使Innoviz成为可提供所有类型激光雷达解决方案的一站式供应商，从而为公司的发展增添了另一个新的维度。”

“Innoviz已经是汽车激光雷达市场的关键参与者，它进入360度旋转式激光雷达市场顺理成章。”由TechInsights提供支持的市场研究公司Strategy Analytics自动驾驶汽车服务总监Mark Fitzgerald说道。“市场需要性能更好、成本更低的旋转式激光雷达传感器，与其他类似产品相比，Innoviz360早期规格的功能非常强大。”