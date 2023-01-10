绿叶制药集团宣布，正式在中国香港地区启动“指定患者药物使用计划（Named Patient Program）”，为符合条件的当地患者提供抗肿瘤创新药Lurbinectedin的用药机会。与此同时，绿叶制药与国际医药服务公司Abacus Medicine Pharma Services（AMPS）签署合作协议，由AMPS负责为该项目提供Lurbinectedin在香港的分销服务。

该项“指定患者药物使用计划”旨在帮助罹患小细胞肺癌却尚无其他治疗选择的患者，在符合当地法律法规和伦理规范的前提下以及在临床医生专业评估的支持下获得治疗药物Lurbinectedin，项目覆盖香港地区所有医院。

Lurbinectedin是一种选择性的致癌基因转录抑制剂，于2020年获得美国食品药品监督管理局（FDA）的加速批准，用于治疗在含铂类化疗过程中或化疗后出现疾病进展的转移性小细胞肺癌成年患者。该药物是最近二十五年来首个获得美国FDA批准的用于治疗复发性小细胞肺癌的新分子实体，目前在中国香港处于新药上市审评阶段。

小细胞肺癌是一种高级别神经内分泌癌，约占肺癌的15%。该疾病确诊时多为晚期，预后极差，五年生存率仅7%，广泛期小细胞肺癌患者的五年生存率仅3%。大多数小细胞肺癌患者会在初始治疗后出现复发及耐药，该疾病的高复发为其治疗带来巨大挑战，临床亟需创新治疗方案。

香港中文大学内科及药物治疗学系荣誉临床副教授、临床肿瘤科专科医生梁广泉指出：“小细胞肺癌是一种治疗相对困难的肺癌亚型，具有恶性程度高、预后差、复发性高的特点。该疾病复发后缺乏新的药物治疗选择是当下临床应用中所面临的主要挑战。我们非常高兴地看到，通过‘指定患者药物使用计划’可以帮助符合条件的病人获得这一创新疗法，改善他们的预后。”

香港精准肿瘤医学会主席、临床肿瘤科专科医生区兆基表示：“肺癌是香港地区致死率最高的癌症。而过去30年来，因缺乏有效的药物使小细胞肺癌的治疗尤为‘棘手’。我们相信，Lurbinectedin是该治疗领域的一大突破，能够为复发性小细胞肺癌的患者提供更好的治疗选择。”

绿叶制药（国际）亚太区商务总监萧幸伟表示：“绿叶制药以未满足治疗需求为出发点，研发、生产和销售抗肿瘤新药。启动‘指定患者药物使用计划’能够帮助患者及时获得Lurbinectedin，满足临床急需，为饱受疾病困扰的小细胞肺癌患者带来新的希望。“

Abacus Medicine Pharma Services 亚洲有限公司总经理William Van表示：”我们很高兴能够与绿叶制药达成分销合作，支持Lurbinectedin在香港地区的‘指定患者药物使用计划’。期待通过我们在相关项目运营上的广泛经验以及在当地的业务网络和渠道优势，与绿叶制药共同努力、紧密协作，更好地为当地患者服务。“

除了在中国香港地区，Lurbinectedin也已作为临床急需药品落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区特定医疗机构服务于中国内地患者。