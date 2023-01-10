根据 SensorTower 发布的2022年12月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共43个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金超过21亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入39.3%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

得益于《梦幻西游》《荒野行动》和《实况足球 – 世界同台》等多款游戏收入增长，本期网易移动游戏收入环比提升6.4%。

IM30旗下《Rise of Empires: Ice and Fire》《Last Shelter: Survival》等游戏收入全线增长，使得发行商收入环比提升26.6%，创历史新高。地区方面，美国是该发行商最重要的市场，贡献了44.3%的收入。在当地市场，IM30位列12月策略手游发行商收入排行榜第2名，仅次于Supercell。

凭借卡牌对战手游《MARVEL SNAP》(漫威：瞬战超能)在美国市场的强劲表现，以及《航海王热血航线》在中国市场的收入提升，朝夕光年在上期收入增长45%的基础上，本期再度上涨28.3%，排名上升5位至第12名。目前《MARVEL SNAP》的总收入已突破4000万美元，且仍表现出强劲的增长势头。朝夕光年手游来自海外市场的收入占比也已超过80%。

点点互动旗下放置卡牌手游《Valor Legends: Dog Rescue》收入再创新高，成为本期发行商旗下收入最高的手游产品。加上《Family Farm Adventure》等模拟手游的卓越表现，发行商收入环比增长17.5%，来到第19名。

复刻经典页游的《弹弹堂大冒险》于12月中旬在中国市场上市，凭借该IP的强大号召力，该游戏仅用半个月时间即跻身12月中国iOS手游收入榜第10名。开发商第七大道则空降中国手游发行商收入榜第22名。

紫龙游戏SRPG手游《Archeland》(아르케랜드)12月初登陆韩国市场，并迅速进入当地手游畅销榜Top 10。在这款游戏的带领下，发行商本期收入环比增长83.2%，重回榜单第24名。

中手游于12月22日在中国市场推出经典国漫IP授权手游《镇魂街：天生为王》，发行商收入环比增长109.5%。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是哔哩哔哩、4399、游族网络、英雄游戏、竞技世界、中手游、Mattel163、Hortor Games、多益网络、冰川网络、雅乐科技、心动网络 和 友谊时光 共43家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

除了前文提到的《弹弹堂大冒险》，首次进入榜单的还有网易《蛋仔派对》和腾讯《FIFA足球世界-世界杯》。

《蛋仔派对》是一款休闲竞技手游，于2022年5月上市。在12月30日推出《喜羊羊与灰太狼》的联动活动之后，游戏收入迅速攀升，位列12月中国iOS手游下载榜榜首，收入榜第18名。

自11月卡塔尔世界杯开启以来，多款足球手游在全球的热度也随之增长。其中，腾讯发行的《FIFA足球世界-世界杯》收入环比增长108%，成为在中国iOS市场收入最高的体育手游。