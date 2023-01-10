Qritive是一家总部位于新加坡的健康科技初创公司。近日，该公司宣布已经获得了一笔750万美元的融资。

据悉，这笔融资由MassMutual Ventures领投，并得到了SEEDS Capital（Enterprise Singapore的投资部门）和Exfinity Venture Partners的参投。

Qritive成立于2017年，主要通过人工智能技术在几秒内为病理切片的扫描图片提供相应的准确解释，从而缩短癌症等衰弱性疾病的诊疗时间。据Qritive官网介绍，公司的资源网络中汇集了超150位病例学家，并已经分析了40万+张图片。

作为Qritive的成立背景，据悉，现阶段，全球范围内70%的病例学家都主要集中于10个国家之内，这种分布不均的状况使得近半数的全球人口难以接触到基础的诊断服务。因此，Qritive希望通过其临床级AI技术方案来缓解这一难题（另有数据指出，到2030年，亚洲的癌症病例将占全球总数的半数左右）。

目前，Qritive已经获得了ISO 13485标准的认证，能够在全球范围内设计、开发、制造、分销以及安置病理学解决方案。此外，Qritive也获得了CE认证和新加坡卫生科学局的临床使用批准。据透露，Qritive已在美国、新加坡、印度三地展开了业务。

针对这笔资金的用途，Qritive在一份声明中指出，接下来将会用于推进公司的地域扩张、提升产品组合规模、以及推动监管许可方面的工作。