近日，浙江瓯鹏科技有限公司（简称“瓯鹏科技”）旗下换电品牌”慧鹏换电”与皖能集团安徽皖丰长能投资有限责任公司（简称“皖丰长能”）正式签约长丰县轻卡换电站项目。

“慧鹏换电”是浙江瓯鹏科技旗下商用车换电品牌，慧鹏换电独有的中置换电模式，带来标准化换电车辆更高的安全性、经济性和便捷性；跨平台、跨车型的兼容型智慧换电站，实现通换主流商用车型能力，三分钟极速换电，为车主带来更加智能舒适的服务体验，彻底解决车主里程焦虑，同时也为换电站经营者带来了更高的经济效益；皮实耐用的标准化锂电包，配合瓯鹏科技电池银行金融支持，为车主提供低成本、高安全的电池服务方案；慧鹏换电智运网系统，实现了车主、车辆、电池和换电站的智慧互联，真正实现城市零碳交通物流体系的高度智能化、信息化。

由慧鹏换电和皖丰长能合作建设运营的轻卡换电站项目地点位于合肥市长丰县下塘镇，该地临近长丰县南北主要干道凤麟大道，位于南北交通干线，是快递物流运输的必经路线，具有明显的区位优势。长丰县轻卡换电站是慧鹏换电在合肥市继巢湖轻卡换电示范站后建成的第二座”四位一体”轻卡换电站。

下一步，皖丰长能与慧鹏换电将从本次轻卡换电站合作出发，继续围绕”车、站、电、网”四位一体的城市零碳交通物流新模式进行更加深入的战略合作。