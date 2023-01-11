动点出海获悉，新加坡母婴社区Supermom已于近日宣布完成了其得到超额认购的800万新元（约合4070万人民币）规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由专注于B2B、数据和人工智能领域投资的本地投资机构Qualgro领投，并得到了印尼风投机构AC Ventures的参投。

Supermom成立于2013年，最初为一家聚焦于线下活动的母婴平台，并主要集中在新加坡地区展开活动。在2019年时，Supermom希望把业务覆盖至整个东南亚地区，于此，该公司也将发展重点转移到了线上的数字营销。目前，Supermom平台上已经集合了针对母婴群体的产品种草/测评、育儿经验分享、产品购买、推广返利等一系列的服务。

其中，针对产品购买方面，Supermom表示，平台已同Lazada、Shopee、Qoo10、Amazon、屈臣氏等多个消费平台以及200多个消费品牌展开了合作，使得平台用户只需在自家网站上就能以优惠价格便捷地完成母婴及时尚消费品的购买。而根据Supermom官网的说法，该平台已经是亚洲地区面向孕妇群体的最大的购物平台。有数据指出，现阶段，Supermom已经在东南亚的六个国家中积累了2000万规模的用户。

值得一提的是，就商业品牌而言，Supermom也为其提供了相应的基于人工智能技术的数据营销解决方案，并且其数据库中包含了与亲子相关的多个维度的第一方数据，能够使得品牌更加精准快捷地对目标用户完成调研分析，而这也是为Qualgro所看好的地方之一。Qualgro表示，“我们看到，目前品牌在获取可靠、安全的亲子数据方面的存在着一些不足之处，但亲子群体也是一个庞大且在不断增长的客户群体···在消费者洞察和第一方数据激活方面，品牌将发现Supermom会是一个巨大的宝库。”

针对未来发展，Supermom表示，将会用这笔融资进一步增强其数据和产品能力，并继续加速其市场扩张。此外，Supermom也进一步表示，公司也正在寻找人才来建立东南亚最大的消费者数据中心，从而更好地服务于亲子/家庭品牌。