谷歌推出“焕然一新”的 Android Auto，并宣布其他几项与汽车相关的开发成果。从 Android Auto 开始，用户将发现新功能和更新的设计，旨在让事情变得更简单、更个性化。作为这项工作的一部分，该公司专注于改善对导航、媒体和通信的访问。

虽然这些变化可能不会立即让你眼前一亮，但谷歌表示，他们将地图移到了离司机更近的地方，让他们一眼就能看到他们要去的地方。更新还包括一个新的媒体卡以及一个提供对最近使用的应用程序的访问的快速启动器。谷歌还通过为音乐和播客添加一个可搜索的进度条来响应请求，这样用户就可以轻松地向前跳过。其他亮点包括呼叫最喜欢的联系人和发送消息回复的新快捷方式，以及来自 Google Assistant 的智能建议，包括“未接来电提醒、快速到达时间共享以及即时访问音乐或播客”。谷歌还宣布，Pixel 和三星的用户将很快能够使用 WhatsApp 拨打电话。

除了 Android Auto 更新外，谷歌还宣布未来三星手机将推出数字密钥共享功能。该公司还表示，小米车主将能够在今年晚些时候使用和共享数字车钥匙。内置谷歌的汽车也获得了一些更新，Polestar 3 和沃尔沃 EX90 中可以找到新的高清地图。它提供“精确的道路细节，如车道标记、标志和路障，以支持汽车制造商的辅助和自动驾驶技术，以在特定道路上实现更安全、更免提的驾驶。”

虽然在通用汽车、雷诺、极星和沃尔沃的车型中已经可以找到内置谷歌的功能，但该公司表示，我们可以期待未来会有更多品牌。特别是，福特和林肯将在今年晚些时候加入这股潮流。