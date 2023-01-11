日前，国家知识产权局审协湖北中心发布了《电信网络诈骗治理领域专利创新分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，蚂蚁、腾讯、工商银行、中国银行、建设银行、平安科技、阿里巴巴和中国银联专利申请量位居前十，以蚂蚁为代表的国内创新主体技术创新点覆盖反诈治理全链条，正逐步构建反诈治理新体系。

《报告》指出，我国电信网络诈骗治理领域专利申请呈现以下发展态势：2003年至2011年，银行、运营商等开始研发反制技术，并开展专利布局，增长相对平稳。2012年眼至2017年，随着移动互联网兴起，犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的方式趋于移动化、智能化，并利用新技术、新手段实施网络犯罪，反诈相关技术和产品的研发也快速增长，2016年相关专利申请接近1000项。2018年至今，为应对日趋链条化、团伙化、跨国化的电信网络诈骗形势，相关反诈治理创新技术不断涌现，专利申请进入爆发阶段，专利申请总量超1.7万项。从创新主体来看，大致分为三个梯队，蚂蚁以超1100项专利申请居首位；腾讯、工商银行、中国银行紧随其后；建设银行、平安科技等暂居第三梯队。

目前，反诈治理主要通过建立支付平台与用户的双向沟通方式，从事前宣传预防、事中劝阻止付、事后举报挽损三个环节来构建全链路风险防控体系，从而提高用户的防骗心智和风险交易拦截率。