现代摩比斯在 2021 年推出了他们最新的 e-corner 模块，它已经出现在公司的一些概念中。然而，今天它引起了人们的注意，因为他们展示了配备四个电子角模块的 Ioniq 5 原型。

这些模块使车轮能够转动 90 度，这为车辆提供了无与伦比的机动性。正如您在剪辑中看到的那样，原型具有“螃蟹驾驶”模式，可以看到所有四个轮子都转动 90 度。这使车辆能够左右行驶，而不是简单地前后行驶。不用说，这将使平行停车变得轻而易举，因为您只需将车停在一个空旷的地方并直接滑入。

当您需要快速转向时，可以使用零转向功能。它看到轮子以大约 45 度角旋转，使原型能够旋转 360 度左右。此外，该原型车可以像GMC Hummer EV一样沿对角线行驶。还有一个枢轴转弯功能，前轮保持笔直，而后轮转 90 度。类似于零转弯功能，虽然转弯半径似乎大了一点。

现代摩比斯并没有过多谈论原型，但表示视频展示了电子转角模块实现的“真实动作”，并指出它们“在狭窄的市中心或货运区的好处不言而喻。”

正如我们之前报道的那样，e-corner 模块将转向、制动、悬架和驱动系统组合到每个车轮中。作为 2018 年CES 上首次亮相的概念，现代摩比斯一直在研究这个想法 5 年多，此后技术不断发展。最终目标是在生产模型中安装这种技术，从而可以优雅地在狭小的空间内行驶。