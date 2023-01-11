基于AI的状态监测和预测性维护解决方案提供商Nanoprecise Sci Corp在B轮融资中从4家新投资者筹集了1000万美元。此轮融资由加拿大出口发展公司（EDC）领投，参与方包括Honeywell Ventures、NSK Ltd.和EC Mergers & Acquisitions。

Nanoprecise的核心团队由首席执行官Sunil Vedula于2017年创立，包括Graham Kawulka（首席商务官）、Prashant Verma（印度运营主管）和Dries Van Loon（客户成功与状态监控副总裁）等行业专家。Nanoprecise通过差异化方式监测机器健康，用有意义的洞察为各种行业制造商和运营商推动价值的实现。Nanoprecise采用超低功耗无线传感器和云端AI驱动软件检测机器性能的微小变化，并预测任何工业资产的剩余使用寿命。

Nanoprecise的自动化端到端解决方案致力于通过获得专利的信号处理算法和最先进的可扩展硬件，简化对涉及各种复杂制造工艺的工业资产的监控，帮助运营商最大限度地延长正常运行时间并提高能源效率。

EDC执行副总裁兼首席商务官Carl Burlock表示：“总部位于埃德蒙顿的Nanoprecise Sci Corp，其创新的基于AI的设备传感器在许多工业流程中降低了能耗并缩短了停机时间。EDC很高兴能与领先的行业参与者一起领投Nanoprecise的B轮投资。这项融资将加速其独特解决方案的国际部署。”

此外，Honeywell Ventures还加入了董事会观察员行列，对基于AI的预测性维护解决方案提供商进行了战略投资。这项来自工业技术领域领先企业之一的投资证明，与市场上现有的无数其他解决方案相比，Nanoprecise解决方案具有独特的差异。凭借Honeywell的投资，Nanoprecise Sci Corp将面临巨大的增长机会。全球排名前三的轴承制造公司之一NSK Ltd.以及专门从事工业技术行业的全球领先投资银行精品公司EC Mergers & Acquisitions，也选择通过这轮投资支持Nanoprecise实现其高增长潜力和其解决方案的广泛应用。

“我们很高兴完成B轮投资，并很高兴欢迎我们的新投资者，他们为Nanoprecise董事会带来了深厚的行业专业知识和网络。我们相信，他们的企业增长指导将填补我们董事会和领导团队的技能和经验，伴随我们继续扩大和保持我们在远程状态监测和能源效率监控领域的领导地位。” Nanoprecise Sci Corp创始人兼首席执行官Sunil Vedula表示。