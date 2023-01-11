从现在到本世纪末， Macan EV 将成为保时捷最重要的汽车之一，届时该汽车制造商希望电动汽车占销量的 80%。这一推动本应在今年开始，但软件问题意味着保时捷被迫将 Macan EV 的发布推迟 12 个月，直到 2024 年。因此，为了保持高预期，保时捷正在不断补充技术细节，并刚刚发布了一段视频展示其在全球多个地点进行 SUV 测试。

虽然它看起来很像将与它一起销售的汽油动力 Macan，但电动版将搭载在大众集团面向高端电动汽车的新 PPE 平台上，该平台也将在奥迪 Q6 e-tron SUV等汽车中找到一席之地。

保时捷尚未透露低端 Macan EV 系列的外观，但我们确实知道发布时的顶级双电机全轮驱动汽车将具有 603 马力（612 PS）和超过 738 磅-ft (1,000 Nm)，以后可能会推出更极端的车型。热门的 Macans 将采用后偏 48:52 重量分配、后桥转向和保时捷扭矩矢量控制加电子控制后差速器。

但所有车型都将采用 800 伏技术，如 Taycan，但保时捷表示 Macan 的充电速度比其 270 kW 轿车兄弟更快（尽管未指定）。将 SUV 的电池电量从 5% 提高到 80% 只需不到 25 分钟，这实际上比Taycan 所需的 22.5 分钟要慢，但它有一个 93.4 kWh 的电池，每个 Macan 都将配备一个 100 kWh 的电源组。

保时捷表示，快速充电归功于银行充电，这有效地将 800 伏电池变成了两个可以并联充电的 400 伏电池。它还声称已经开发出一种将车载交流充电器、高压加热器和直流转换器结合在一起的创新方法，可以节省空间、重量和成本。

距离保时捷全面推出 Macan EV 至少还有一年的时间，我们可以期待在接下来的几个月中听到更多令人耳目一新的技术细节，并看到更多原型的伪装被揭开。