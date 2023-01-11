来自以色列的开发治疗高血压专有解决方案的医疗器械公司SoniVie，今天宣布完成6000万美元C轮融资。此次融资由Andera Partners领投，参与方包括Supernova Invest和Omega Funds。目前的SoniVie股东TechWald也参加了此次投资。

与此次融资一起，该公司任命Raymond W. Cohen和Zeev Zehavi两位著名的医疗科技专家为董事会成员，担任独立董事。

SoniVie开发了一种基于超声的去神经技术，适用于多个治疗领域。TIVUS（治疗性血管内超声系统）采用高频非聚焦超声能量来消融肾动脉交感神经，从而降低血压。这种微创研究型手术可用于治疗高血压患者，这种疾病影响到全球数百万人，大大增加了他们罹患心脏病、中风和肾衰竭的风险。

SoniVie的融资收益预计将用于实现临床和监管里程碑，并为TIVUS去肾交感神经术项目提供支持。

此次融资后，公司董事会由Zvika Slovin担任主席，组成人员包括Andera Partners（Raphaël Wisniewski）、Omega Funds（Claudio Nessi）、Supernova Invest（Rémi Spagnol）和TechWald Holding（Alessandro Piga）任命的董事、Sonivie首席执行官Tomaso Zambelli，以及独立董事Raymond W. Cohen（Axonics首席执行官）和Zeev Zehavi（JJDC前高管）。

SoniVie Ltd首席执行官Tomaso Zambelli表示：“我们很高兴这轮融资取得如此巨大的成功。新投资者和董事会为公司带来了治疗高血压的去肾交感神经术领域的丰富经验。”

Andera Partners的Raphaël Wisniewski表示：“SoniVie的TIVUS™有潜力为患者和医生提供安全、高效和易于使用的器械。我们很高兴能与我们的合作伙伴和新董事会成员一起为这一才华横溢的管理层提供支持。”