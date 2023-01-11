铃木揭开了 eVX 概念车的面纱，该概念车将演变成一款纯电动量产 SUV，将于 2025 年首次亮相。该概念车是在印度德里举行的 2023 年汽车博览会上推出的，展示了该品牌的全新设计标识。

eVX 概念车长 4,300 毫米（169.3 英寸），宽 1,800 毫米（70.9 英寸），高 1,600 毫米（63 英寸）。这意味着它与燃油驱动的 SX4 S-Cross一样长，比 Vitara 长 125 毫米（4.9 英寸），比新款 Grand Vitara短 45 毫米（1.8 英寸） 。

从视觉上看，与铃木目前的产品系列相比，eVX 看起来更加现代。在前面，它有 V 形 LED 大灯，与铃木标志上方的透明全覆盖格栅相连。雕刻保险杠还有一个防滑板，周围环绕着大量塑料覆层。四四方方的轮拱周围采用了相同的处理方式，突出了未来派的航空风格合金轮毂。

该型材的特点是经过调校的挡泥板、无框门和齐平的门把手。这些功能肯定会在生产中被削弱，连同镜子更换相机。车顶和 A 柱涂成黑色，呈现双色外观，车身下部采用微妙的绿色和青铜色装饰。在车尾，高位全宽 LED 尾灯具有 3D 图形，并且似乎随尾门打开。还有一个大型后扰流板和一个带有 F1 式刹车灯的防滑板。

铃木没有公布电动动力系统的规格，只是暗示它将是一款 4×4 车型，以纪念该汽车制造商的传统。该品牌还透露，该电池的容量为 60 kWh，在印度 MIDC 循环下测得的纯电动续航里程为 550 公里（342 英里）。

铃木总裁在 2023 年汽车博览会上的揭幕仪式上谈到 eVX 时说：“我很高兴推出我们的首款全球战略电动汽车 eVX”。这可能意味着预计在 2025 年生产的版本将在欧洲和亚洲市场提供。