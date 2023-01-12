全球首款智能亲子车极狐汽车“考拉”近日正式推出。作为聚焦亲子出行的全新品类，“考拉”是极狐首款场景化驱动的产品，围绕亲子出行的全场景提供系统性解决方案。

为照顾孩童，“考拉”设计了方便喂奶的魔方茶几、便于换尿布的副驾工作台。同时，从水杯放置位置的设计，到缓解孕期不适、时间分配焦虑的专属“沙滩躺椅”、孕检提醒功能，服务孕期父母需求。

绝对的安全是带娃出行的重要考虑因素，除了行车安全，育儿空间的洁净也尤为重要。车内空气污染的事例并不少见，对成年人来说也许伤害不大，但对孩童来说就无法容忍。考拉则把安全放在了首要的位置，极狐汽车与中科院联合开发除醛降本技术，几乎接近了0醛0苯的目标，远高于行业水平，空气如“雨后山林”般纯净。孩子活泼好动，触摸和嘴咬都是常见的动作，考拉也为此准备了满足欧盟玩具指令要求的汽车，汽车内饰可舔、可接触，达到牙胶啃咬级。不仅无毒，内饰还易于清理，且自带很强的抗菌能力，配合不含汞深紫外线主动杀菌，仅需15分钟，就能覆盖儿童和妈妈乘坐区域的99%，创造一个安全卫生的亲子环境。

截至2022年12月，极狐汽车已开业运营门店186家，并计划在2025年做到覆盖100+城市、380+家网点的营销服务网络规模。服务方面，截至12月底，极狐汽车已建成112家授权服务中心，覆盖全国70个城市；由24座极狐汽车专属补能站、16台移动超充服务车、覆盖40座城市的1593座认证充电站组成的补能网络，已经正式投入运营，为场景化造车提供体系支撑。