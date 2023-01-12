一次性医疗器械的制造商和供应商美华国际医疗技术有限公司，日前宣布公司旗下子公司江苏华东医疗器械有限公司（江苏华东）已与基蛋生物科技股份有限公司达成战略合作协议，共同生产和销售Covid-19抗原检测试剂盒和其它体外诊断（IVD）产品。

根据双方合作协议，江苏华东将作为基蛋生物在江苏省北部的独家生产研发中心，致力于生产Covid-19抗原试剂盒以及未来将会在其它高端体外诊断（IVD）医疗器械产品的深度合作。公司近期已经建设完成全新的良好生产规范（GMP）车间，使用面积超过8000平方米，商业仓储面积15000平方米。该生产基地已经配备52条全新全自动Covid-19抗原检测试剂盒生产线。江苏华东公司将增聘400多名工人，并引进35名高级技术人员，来保证产品的全部量产。生产线已获得由江苏省食品药品监督管理局颁布的第三类医疗器械生产认证，并将在2023年1月16日之后准备开始生产。

基蛋生物是国内的POCT试剂盒制造商，也是Covid-19抗原检测试剂盒的主要供应商之一，最近获得了在中国药监局关于其产品的生产销售等批准，为中国居民遏制Covid-19的传播提供了一种易于使用和具有成本效益的快速诊断测试。

去年12月初在中国宣布放宽大流行病控制和预防政策之后，Covid-19病例呈指数级增长，导致全国范围内的抗原检测试剂盒短缺。据媒体报道，在2022年12月的第一周，抗原试剂盒物资销售量猛增超过300%。各级政府也纷纷引导甚至征用抗原生产商，以便全力以赴做好Covid-19抗原检测试剂供应保障，满足居民检测需求。加上病毒种类仍在不断变异中，预计未来1年时间左右市场上病毒检测预防类产品仍会保持大量社会需求，并且该产品已经加入政府民生采购保障计划，所以未来的产品销量将维持在一个较高水平。

公司董事长刘永君先生评论说：“快速和高灵敏度的Covid-19检测在未来几年仍将是全球卫生领域的一个重要需求，我们非常高兴能与基蛋生物达成重要合作，以确保美华国际有充足的产品线能够应对各种大流行病的蔓延，并承担起我们应尽的社会责任帮助大家能够应对Covid-19的长期与人类共存。”

公司CEO 王鑫先生谈到，“我们预计新调试的生产线将很快获得第三类医疗器械生产的相关资质，一旦开始生产，我们估计生产能力将达到每日300万个试剂盒。根据目前的市场价格，我们预计新设施最大每月将产生价值为1.5亿元人民币（2200万美元）的货品（如按照生产能力峰值进行计算）。”

“公司的计划除了新增新冠抗原产品之外，还将继续扩大与基蛋生物在其他POCT体外检测器械方面的合作。这也非常符合MHUA的3年战略计划，即把主打产品从一次性医疗设备升级到高端设备和基因IVD产品，实现可持续高质量发展。”