德国生命科学集团赛多利斯扩大了与RoosterBio Inc. (RoosterBio)的战略合作伙伴协议，旨在应对纯化挑战，并为外泌体疗法打造可扩展的下游工艺。通过此次合作，赛多利斯和RoosterBio将共同为基于人类间充质干细胞/基质细胞(hMSC)的外泌体生产平台提供一流的解决方案和专业知识。此外，此次合作将专注于开发用于表征外泌体及所有类型细胞外囊泡(EVs)的综合分析技术，以建立外泌体纯化中间物和最终药物产品质量控制的定量策略。赛多利斯和RoosterBio在细胞和基因治疗领域已合作近两年，致力于实现细胞再生疗法的产业化。如今双方将进一步加深合作，利用彼此的技术实现外泌体生产和纯化工艺的商业化。

赛多利斯和RoosterBio将利用赛多利斯的全面解决方案开发纯化工艺可扩展平台，在保持治疗属性的同时最大限度地提升外泌体的生产力。赛多利斯的Biostat STR生物反应器、过程分析技术(PAT)以及RoosterBio的hMSC库、RoosterNourish hMSC细胞生长培养基和RoosterCollect EV培养基将用于外泌体规模化的上游生产。对于下游纯化技术的开发，赛多利斯的可扩展过滤设备Sartoflow Smart和Sartoflow Advanced将与柱层析设备相结合，用于外泌体的纯化、浓缩和制备。赛多利斯的生物分析平台，如PATfix HPLC、Virus Counter和Incucyte将用于自动化的实时工艺分析和纯化效率评估。双方在美国马里兰州弗雷德里克先进的RoosterBio工艺开发实验室进行的合作将带来强大的端到端平台技术和协议，使科研人员轻松加快研发进度，将可放大的平台方式整合到生产工艺中，从而简化步骤繁琐的疗法开发过程。

“作为一家领先的生物工艺解决方案提供商，赛多利斯很高兴与RoosterBio合作开发稳健的外泌体生产工艺。凭借赛多利斯先进的创新色谱分析和下游过滤技术，以及一流的生物分析工具，我们将与RoosterBio团队合作为这种新兴疗法进行工艺开发。”赛多利斯Separation Technologies业务负责人Michaela Pischke表示。“我们将整合双方技术，包括RoosterBio的临床MSC和EV解决方案组合以及赛多利斯合规的生物工艺解决方案和行业专业知识，为加速早期药物开发并实现可靠、经济、高效的可放大外泌体生产工艺提供打包的解决方案。”

“我们很高兴与赛多利斯深化这一极具影响力的合作关系，该合作基于我们之前的工艺开发计划，旨在为hMSCs打造搅拌罐生物反应器放大工艺。”RoosterBio首席执行官Tim Kelly博士表示。“外泌体是一种新型疗法，具有极高的实用性，可解决未满足的医疗需求。细胞和基因治疗行业将大大受益于稳健而可放大的端到端解决方案，用于天然和工程化外泌体疗法的生产和表征。将我们行业领先的MSC和外泌体技术平台与赛多利斯的一流生物工艺解决方案及专业知识相结合，我们将为全球患者带来变革性价值，推动此类新型疗法的临床开发。”