近日，汽车及工业产品供应商舍弗勒集团与法国制氢企业Lhyfe在绿氢的生产和采购方面签订合作意向书。根据意向书，Lhyfe将在舍弗勒位于德国赫尔佐根奥拉赫的厂内建造和运营一座装机容量达15兆瓦的电解制氢厂。从2025年起，该工厂每天将向舍弗勒的赫尔佐根奥拉赫工厂及该地区其他客户供应约3.7吨绿氢。

通过使用绿氢这种可再生能源，并利用电解制氢工厂的废热为赫尔佐根奥拉赫工厂设施供热，舍弗勒预计这一举措将大幅减少公司的碳排放量。此外，这座高效的制氢工厂还能够为舍弗勒其他工厂设施以及其他地区的潜在客户（如市政当局和加氢站）供应绿氢。除绿氢采购外，双方还有意在技术方面建立合作，以推广应用舍弗勒电解堆。

舍弗勒集团首席运营官安德烈亚斯·希克说道：“用可再生能源替代传统化石燃料对舍弗勒实现2030年生产领域气候中和的目标至关重要。Lhyfe是一个创新型合作伙伴，能够满足我们赫尔佐根奥拉赫工厂对绿氢的长期需求。这项协议凸显了舍弗勒对可持续发展和氢能技术的战略承诺。”

Lhyfe公司中东欧业务负责人Luc Graré表示：“我们很荣幸能够与舍弗勒集团这样的大型企业合作，为其实现2030年生产领域气候中和目标提供支持。实现绿氢的快速供应仍然是一项艰巨的任务。如舍弗勒开展的此类大规模项目表明这项技术具备了一定的成熟度，这有助于提升市场信心和安全感，并增强投资意愿。”

用于大规模制氢的电解堆

氢能技术是舍弗勒集团的战略性业务领域之一，也是集团2025战略规划的重要组成部分。根据合作意向书，双方还有意在技术上建立合作伙伴关系，舍弗勒将提供聚合物电解质隔膜（PEM）电解堆。电解堆由多个金属双极板组成，相互叠加形成电堆。在每个电堆内，通过电激发化学反应，将水（H2O）分解还原为氧气（O2）和氢气（H2）两种基本成分。

舍弗勒集团工业事业部氢能战略业务负责人Florian Windisch说道：“舍弗勒电解堆是分布式制氢技术的理想选择。在与Lhyfe的技术合作中，我们将贡献舍弗勒在这方面的技术专长，并在此基础上展开进一步开发，以推动我们工业业务的发展。” 舍弗勒集团首席执行官克劳斯•罗森菲尔德补充道：“这一合作关系表明，舍弗勒已经是创新电解水设备解决方案的首选合作伙伴。舍弗勒在氢能业务领域选择了正确的发展方向。这一伙伴关系不仅能够为我们的电解制氢和燃料电池业务提供支持，还将为我们在赫尔佐根奥拉赫新成立的氢能技术中心提供支持。尤其值得高兴的是，继与Symbio成立合资企业之后，我们又获得了一个新的合作伙伴。与他们一起，我们将携手共同推动氢能在欧洲的发展。”