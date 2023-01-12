新加坡电动摩托初创公司Scorpio Electric于日前宣布，已经通过当地汽车品牌EuroSports Global（也是该公司18年种子轮融资的领投方）的领投成功筹集了一笔675万美元的融资。

据了解，融资后，Scorpio Electric的估值达到了1.5亿美元。并且有数据指出，这笔融资的注入也使得Scorpio Electric的融资总额达到了超1635万美元。

Scorpio Electric成立于2017年，主要专注于高性能电动摩托的研发。目前，该公司旗下的首款电动摩托X1已经开始接受预订（订金为1000美元，总价为9800美元），预计将于今年下半年开始量产和交付。值得一提的是，据Scorpio Electric透露，公司目前也正与一家中国企业就X1的组装事宜展开密切合作。

根据Scorpio Electric的官网信息介绍，X1电动摩托的单次充电续航里程为200公里，仅需2个半小时就能充满90%的续航电量。在性能方面，X1配备了最高达10Kw功率的电机，可在4.2秒内完成0到50公里的加速。同时，Scorpio Electric的最高时速可达到105公里/小时。

针对未来发展，Scorpio Electric称，将会用最新融资推动X1的第一批次预生产原型车的制造。此外，该公司也指出，其中的一部分资金也将会用于开发包括变体型号在内的新电动摩托车型。

而作为Scorpio Electric本次融资的背景，有媒体指出，近几年以来，在新加坡，随着监管环境的不断完善和相关政策规划的落实（如《新加坡绿色发展蓝图2030》），已经有数十家电动交通工具领域的初创公司获得了相关融资。