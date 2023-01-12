丹麦能源转型脱碳技术、催化剂与服务开发商和供应商Topsoe A/S，和美国能源转型公司Fidelis New Energy, LLC已就生产碳中性氢所使用的技术达成全球联盟。该联盟将Topsoe的制氢工艺组合与FidelisH2技术相结合，以减少氢生产相关的生命周期碳排放。二者结合之后，联盟解决方案实现从天然气生产氢，生命周期碳强度为0 kgCO2e / kgH2。

通过Topsoe Blue Portfolio和FidelisH2等成熟技术生产脱碳产品、材料和燃料，是对社会碳密集型部门（包括工业、数字基础设施、农业、能源和交通）脱碳的重要贡献。Topsoe和Fidelis致力于继续在这一重要领域中发挥作用，加速能源转型，并联合利用可再生能源和天然气提供生命周期碳中性氢。

合作支持行业能源转型

Fidelis和Topsoe将联合并独家授权FidelisH2以及Topsoe的蓝氢技术组合。Topsoe将与有兴趣利用FidelisH2在全球范围内使用成熟技术生产碳中性氢的潜在许可方进行接触。

Topsoe美洲董事总经理Henrik Rasmussen表示：“这是令人兴奋的伙伴关系，将引领我们在2050年实现净零排放。我期待着与Fidelis合作，在过渡能源技术方面设定更高的标准。通过这一联盟，我们可以为所有工业部门的客户提供经过验证的卓越碳中性氢解决方案。”

Fidelis联合创始人兼首席执行官Dan Shapiro表示：“我们很高兴与Topsoe合作，Topsoe是氢生产技术和催化剂的领先供应商。经过与Topsoe在领导层、催化剂和技术方面几年的合作后，我们很高兴通过这份全球联盟协议正式与他们合作，从而交付使用Topsoe的Blue Portfolio和新颖的创新FidelisH2™工艺生产的碳中性氢。”

Fidelis联合创始人兼首席运营官Bengt Jarlsjo补充道：“我们期待着在我们未来的项目中部署FidelisH2™，并为其他精选用户提供利用经过认证的天然气和可再生能源实现零碳强度清洁氢的途径。”

为低碳氢生产提供可扩展的解决方案

Topsoe行业领先的制氢工艺组合包括蒸汽甲烷改革和SynCOR自动热改革解决方案，以利用集成碳捕获来制氢。FidelisH2是将可再生能源纳入改革工艺以实现清洁氢生产的专有解决方案。通过该联盟提供的这些成熟技术的新颖集成，实现了一个可扩展的解决方案，非常适合形成有价值的气候和环境激励措施，如美国2022年《通货膨胀减少法案》中规定的45V税收抵免。