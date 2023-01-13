安盛天平财产保险股份有限公司（安盛天平）与母公司安盛集团近日宣布，通过支持四川农村贫困户沼气开发项目，在中国践行安盛集团应对气候变化及其不利影响的全球倡议，以实际行动为国家双碳目标贡献力量。

在安盛集团和 ClimateSeed的支持下，安盛天平在四川13个地市实施可再生能源项目，通过修建沼气池和安装无烟沼气灶，为近40万低收入农村家庭提供了清洁、可靠、方便且免费的可再生能源，成功改善了当地居民的生活环境、健康和经济状况。

安盛天平首席执行官左伟豪表示：“我们很高兴能够支持集团ESG理念在中国落地，实现人类、地球和经济发展的共赢局面。我们不仅将废弃物变废为宝，持续供给清洁能源，还显著改善了当地的卫生条件，并创造出大量的技术就业岗位，有力地支持了当地社区的个人健康和经济发展。”

通过可持续转型改善环境和个人健康

沼气开发项目以帮助多达100万户低收入农户为目标，在四川省进行沼气池与无烟沼气灶的修建安装，通过有效回收利用甲烷，为参与项目的农户提供可用于烹饪、取暖和照明的可再生清洁能源。据统计，该项目每年可减少约 340000 吨煤炭用量和 800000 吨二氧化碳当量，在为期28年的项目周期内预计可累计减排高达2000万吨二氧化碳当量，并大幅减少当地居民罹患呼吸系统疾病和人畜共患疾病等健康风险，同时改善多数时间居家的妇女和儿童的生活条件。

参与项目的农户不仅节省了能源及化肥支出，还提高了农业产量，家庭年收入可增加约40%。

项目受益人曾先富接受采访时表示：“安装沼气灶后，我们可以使用自己生产的沼气做饭。沼气是一种免费、可靠且非常方便的能源，使我们的农场和居住环境更加干净，而且厨房里不再有刺眼熏人的烟雾，我再也不用买煤或木柴了，健康又省钱。”

赋能社区，推动可持续发展转型

该项目还促使多家沼气池和炉灶技术供应商获得认证，为当地创造了约10000个与沼气设备建设、安装和维护相关的就业岗位。项目为2000多人提供技术培训，确保参与农户可通过四川省农村能源办广泛的网点的来享受免费年度维护服务和技术支持。