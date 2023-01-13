根据Canalys发布的最新报告，2022 年底，全球个人电脑市场表现低迷，第四季度台式机和笔记本电脑的总出货量下降29%，跌至 6540 万台。在经济环境恶化的情况下，假日季支出在减少，因此继前三个季度后，个人电脑市场在本季度再次遭遇下降。2022年全年的总出货量为 2.85 亿台，与出货量较大的 2021 年相比，下降了 16%，当时所有终端用户的需求都达到最高峰。尽管如此，与新冠疫情前相比，出货量仍然表现良好，2022年的总出货量比 2019 年高出 7%。笔记本电脑出货量的降幅更大，2022 年第四季度下降 30% 至5140 万台，全年出货量下降 19% 至 2.238 亿台。台式机表现稍好，第四季度出货量下降 24% 至1410 万台，2022 年全年出货量下降7% 至 6130 万台。

Canalys高级分析师Ishan Dutt表示：“正如我们预期的那样，全球个人电脑市场在第四季度面临进一步的增长阻力，情况并未在2022 年底有所改善。由于 2021 年同期笔记本电脑和台式机的出货量创下历史新高，这使得今年的降幅尤其明显。厂商和零售商旨在通过大幅折扣活动刺激消费者支出，尽管略有成效，但这还不足以带动销量大幅增加。随着美国和欧洲等主要市场的能源和基础商品成本不断上涨，消费者准备推迟更新设备，个人电脑等大件商品的消费支出退居二线。与此同时，在利率上升、招聘放缓以及预计明年年初出现经济衰退的情况下，在商业领域，公共和私营部门的预算都面临紧缩。2022年 12 月对约 250 家渠道伙伴进行的一项问卷调查显示，60%的伙伴预计其个人电脑业务收入在 2023 年将持平或出现下降。个人电脑行业面临的艰难环境预计将持续到明年下半年。”

Dutt补充道：“尽管短期内存在困难，但从长期来看，个人电脑的发展前景仍然是乐观的。2022 年的出货量下降了16%，我们预计 2023 年将会进一步萎缩，但这两年的总出货量仍将高于2019 年新冠疫情前的水平。一旦企业和消费者度过了这场风暴，我们预计其推迟的设备采购将在 2023 年末开始恢复，并将于 2024 年开启回升势头。因为随着在新冠疫情高峰期间购入的设备达到使用寿命上限，主要市场教育领域的设备采购将大幅增加。不过即使在经济低迷时期，PC行业也依然存在一些能带来商业成功的机遇，例如游戏、可联网电脑（Connected PC）以及混合工作，所有这些都是2023 年国际消费电子展览会（CES）上的亮点内容。”

联想在 2022 年第四季度位居个人电脑市场第一，出货量总计1550 万台，同比下降 29%。该公司也是 2022 年全年出货量最大的厂商，共售出 6810 万台电脑，与 2021 年相比，下降了 17%。惠普位列第二，第四季度出货量下降了 29% 至 1320 万台。2022 年全年，其出货量下降了25% 至 5520 万台。戴尔在第四季度的销量下降幅度最大，出货量下降了37% 至 1080 万台，排名第三。然而，其在商业领域的实力带动了2022年年初的出货，使得戴尔全年总出货量只下降了 16%，至 4970 万台。苹果在第四季度和全年排名中均位列第四，截至 2022 年，苹果电脑出货量为2720 万台，下降了 6%。华硕的出货量与 2021 年相比，下降了 4%，跻身前五。