天津移动携手中兴通讯持续探索能量信息化和信息能量化，节能创新技术PowerPilot为能量的高效配置和充分利用提供全新手段应用，共促5G网络体验与能效共生。天津移动引入自动启停和绿色生成创新技术进一步实现将最大化关断的极致休眠与最小化唤醒的极致感知在网络中融合共生，创新打造能效与体验双优的低碳运营范式。

5G AAU自动启停技术实现最大化关断的极致休眠，降低5G AAU零载状态功耗低至5W，叠加负荷判断、用户迁移等技术有效地保障用户感知，使能5G双层网络能效最大化。同时硬件模块化独立休眠技术与软件协同化智能监控机制有效地保障了设备安全可靠性。

5G绿色生成创新技术实现最小化唤醒的极致感知，利用基站内生AI智能，实时分析用户海量测量报告，构建网络栅格级指纹知识库，当基础覆盖小区业务负荷需求上升，根据用户位置分布和业务需求，实现从全量唤醒到最小化唤醒的演进，提升节能有效时长，降低网络整体能耗。经现网实际商用验证，绿色生成导入可获得约4%的降耗收益，估算到天津移动全网，每日可额外节省约2200度耗电。

把握时代大势，中国移动全面发力新型信息基础设施和新型信息服务体系，既要用最优品质的网络支撑用户发展与促进社会转型，又要利用创新技术有效降低网络能耗，引发“比特×瓦特”的融合聚变进入以信息为主导、信息和能量深度融合的信息文明时代。未来，天津移动将继续与中兴通讯通力合作，在5G+AI的融合创新之下，持续优化网络运营范式，促进5G网络实现经济效益和社会效益双提升。