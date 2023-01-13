据悉，印度金融科技初创公司KreditBee于近期宣布，已经通过美国私募机构Advent International获得了一笔1亿美元的D轮融资。

作为本次融资的背景，上月早些时候，KreditBee刚完成其D轮融资的首次注资。据悉，这笔首轮D轮融资得到了包括三菱日联金融、Mirae Asset、Premji Invest等机构的参投，规模为8000万美元。

目前，KreditBee的D轮融资已经关闭，并且该公司也从另一些投资者处筹集到了另外2000万美元的资金，使得其D轮融资的总规模达到了2亿美元。有消息指出，融资后，KreditBee的估值达到了6.8亿美元左右。

（值得一提的是，2017年时，小米和顺为资本曾在KreditBee的A轮融资中投资了近800万美元。不过，在21年早些时候，KreditBee表示，这两家中国企业已经完全退出了该公司。）

KreditBee成立于2018年，是一家致力于连接个人借贷者（尤其是年轻群体）与银行/NBFC机构，并同时促进其借贷活动的数字借贷平台。据介绍，KreditBee最高可向用户提供40万卢比的个人贷款，还款期限为2到15个月，且利率上限为2.49%。

KreditBee表示，目前，平台已同10家当地银行和NBFC机构展开了合作。据该公司透露，在未来的6到9个月内，平台的管理资产有望超过10亿美元。

有数据指出，KreditBee的贷款用户规模已经达到了700万，并且其中有近300万为活跃用户。