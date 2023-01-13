就像小精灵和飞马一样，太阳能汽车的想法既梦幻又完美。谁不想要一辆由太阳能驱动的汽车？谁不想放弃加油站的排队和账单呢？这辆车一次充电可以行驶 450 英里，太阳能电池板覆盖了 5 平方米的车顶，每小时可以得到 12 公里的续航里程。这辆车有四个电动机！这辆车……听起来好得令人难以置信，不是吗？

Lightyear声称，第一代光年 0于 2022 年 12 月开始面向欧洲市场生产，尽管“生产线”的视频看起来更像是某人的车库而不是工厂车间. （该公司表示，生产 A 级梅赛德斯的工厂最终将进行量产。）

现在，在CES 2023 上，该公司推出了下一代光年 2。Lightyear 的首席执行官兼联合创始人 Alexandre Hoefsloot 表示：“我们从 Lightyear 0 中学到的所有知识——而且很多——我们正在将其应用到 Lightyear 2 中。” 但现在还处于早期阶段，制造一辆新车需要一段时间，更不用说太阳能驱动的汽车了。“这仍然需要两年半的时间才能投入生产……你知道汽车。这需要很长时间的打磨。”他说。

与 0 一样，Lightyear 2 通过引擎盖、车顶和行李箱上方的太阳能电池板利用太阳能。它们是混合动力汽车，这意味着它们并不完全依赖阳光来提供动力；关键只是为了减少对紧张的电网的依赖。该公司声称，事实上，他们还通过向电网提供清洁能源来扭转局面。

“在一辆合适的太阳能汽车中，我们的定义是一年中你所需的所有能量中至少有一半必须来自太阳，”Hoefsloot 告诉我。“即使在荷兰。它是世界上多云的国家，所以我们认为这是一个很好的定义。” 这是一个聪明的定义，它说明了季节性：冬天的阳光会比夏天少，但这并不意味着太阳能汽车会被封存半年。你只会在冬天多付钱。

内饰出人意料地精简：有一块大 LCD 面板，就像 Tesla Model 3 一样。但是没有仪表盘，除了方向盘之外几乎没有其他东西触手可及。取而代之的是速度计，有一个弹出式储物箱。方向盘和挡风玻璃之间有一个小显示屏，显示速度和续航里程以及您需要的任何其他信息。