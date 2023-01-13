根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，在卡塔尔世界杯刺激下，EA《FIFA Mobile》以2270万次下载，位列12月全球移动游戏下载榜榜首。印度尼西亚是该游戏第一大市场，贡献了16.6%的下载量；其次是巴西，占12.7%。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

Miniclip旗下SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以2240万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了18.1%的下载量；其次是中国iOS市场，占9.4%。

排名前五的另外3款游戏依次为Real Free Soccer《Soccer Super Star》、Garena《Free Fire》和《Roblox》。

2022年12月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为48.5亿次，与去年同期基本持平。印度市场以8.3亿次下载排名第1，占全球总下载量的17%。巴西市场以8.6%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8.4%。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。