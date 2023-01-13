索尼半导体宣布推出其新的 Edge AI 传感平台，该平台将于 1 月 15 日至 17 日在纽约市举行的今年全美零售联合会年度会议和博览会上进行展示。该平台名为 Aitrios，旨在帮助零售商及其合作伙伴大规模推广和部署视觉人工智能解决方案。该设计于 2021 年首次公布。

Aitrios 使零售客户能够“可视化和捕获”真实世界的商店，并使用 AI 预测来预防库存或人员短缺并优化日常运营。索尼系统解决方案高级总经理 Eita Yanagisawa 表示：“Aitrios 平台旨在使视觉 AI 民主化，超越昂贵且笨重的登月项目，并转向解决更狭窄、更具体的问题，这些问题有更清晰的投资回报途径。” “我们很高兴能够通过 Microsoft Azure Marketplace 向美国和欧洲的合作伙伴和客户推出 Aitrios。我们将共同加速与云服务协同工作的边缘人工智能传感解决方案的时代。”

除了 Aitrios 的全球扩张，索尼还在美国和日本推出了 Console Enterprise Edition，这是该平台的收费服务。该服务旨在简化使用人工智能相机等边缘设备的传感解决方案的开发和实施。