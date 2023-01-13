澳大利亚最大的电动公交车站已经启用。该设施有 55 辆电动巴士和一个屋顶太阳能电池阵列。新的电动公交车站有一个屋顶太阳能电池阵列和一个 1.25 MW/2.5 MWh 的 Megapack 电池组。该设施有五个 120 kW 直流快速充电器。



有一个智能充电软件可以监控充电率、太阳能消耗、电池放电和电流。该车辆段是澳大利亚最大的车辆段，为新南威尔士州交通局实现其目标并使用最新技术为网络中的所有 8000 辆公交车实现电气化铺平了道路。该巴士站由 Transit Systems 与 Zenob Energy 和 TransGrid 合作运营。

它获得了少量的本土资金。清洁能源金融公司获得 500 万，澳大利亚可再生能源机构获得 500 万。由于电动巴士车队实际上需要较少的充电，因此该设施的表现好于预期。

公交车返回站点时仍有大量可用电量，这很好，因为它减少了充电基础设施的负载。这也意味着公交车的停机时间减少，可以改变我们的网络规划以最大限度地提高路线和能源效率。

该站点是该州升级其公交车队的更大计划的一部分。新的零排放公交车队和充电基础设施于 12 月获得州政府批准。交通、退伍军人和西悉尼部长表达了他的乐观态度。由于这项重大投资，他们将增加当地公交车的生产，从而支持 1400 多个工作岗位。