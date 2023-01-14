AI 和传感器技术公司 Iveda 正在台湾高雄推出其智慧城市技术，利用 AI 分析、传感器阵列和视频监控来增强连接性和改善服务。在这个耗资 150 万美元的项目中，Iveda 将在一个名为 Utilus 的集中式平台中引入其智能城市技术套件，包括IvedaSPS（智能电源系统）和 IvedaPinpoint（基于位置的跟踪器和智能传感器）。该平台集成到现有的城市基础设施中，特别是灯杆，以便于部署。

“世界上所有的现代城市都有带电的灯杆，”该公司表示。“Iveda 只是利用现有的力量并为其配备 Utilus。Utilus 由智能电源管理和无线网状通信网络组成，具有 Wi-Fi、4G 和 5G 小型基站功能以及其他所需的无线协议。”一旦建立，Utilus“智能杆”可以相互通信以创建一个整体网络，城市官员可以在其中实时监控和管理本地设备，例如水表、阀门和断路器。它还充当微电网，在需要时为关键任务基础设施供电。

Utilus 系统还配备了电池存储系统，可实现连续运行。根据 Iveda 的说法，Utilus 可以帮助高雄等城市应对从电动汽车充电到交通管理以及对居民的潜在危害等一系列日常挑战。

“随着我们进入 2023 年，我们看到更多的城市倾向于人工智能、物联网和智慧城市技术的快速发展，”Iveda 首席执行官 David Ly 说。“自动化是未来的发展方向，Iveda 的 Utilus 智能电杆为部署关键智能城市功能所必需的物理基础设施奠定了基础。

“将智能路灯杆与多种功能优势相结合，将为我们的城市和社区实现更安全、可持续的现代发展和建设打开大门。作为 Utilus 的供应商，Iveda 使高雄成为真正智慧城市创新的前沿，他们将成为全国乃至全球的展示平台。”