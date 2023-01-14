中国汽车制造商东风汽车为其下一代岚图 VOYAH H97 电动汽车选择了由黑莓 IVY 驱动的 PATEO Digital Cockpit数字智能化座舱系统。东风的决定是在成功完成概念验证项目之后做出的，这标志着 BlackBerry IVY 的首次设计获得认可，这是一个与亚马逊网络服务(AWS) 共同开发的可扩展的云连接软件平台。

根据该协议，东风将能够部署新的应用程序，旨在提升 VOYAH H97 驾驶员和乘客的车内体验。该车型将于明年投入量产，还将采用 Electra Vehicles 的基于 BlackBerry IVY 的 AI 电池管理解决方案 EVE-Ai。这旨在为 EV 电池管理提供实时、个性化的建议，以提高续航里程和使用寿命。

总部位于上海的博泰是亚洲联网汽车领域的主要参与者，在娱乐、车辆健康监测、安全支付等领域拥有庞大的合作伙伴网络，相信黑莓 IVY 将进一步部署到中国汽车制造商。“凭借 IVY 的首个设计中标，博泰很自豪能够进一步巩固我们与黑莓已经牢固的合作关系，黑莓在全球汽车软件行业的专业知识是首屈一指的，”博泰创始人兼董事长表示。

“我们在主机、操作系统、应用程序、云、人工智能和地图技术等许多领域进行了大量研发投资，以进一步巩固我们的能力，以满足中国汽车制造商推动软件定义汽车发展的巨大需求并不断为消费者提供引人入胜的新特性和功能。

“在 BlackBerry 的帮助下，我们比以往任何时候都更有能力实现这一愿景，并且随着我们与中国和世界各地的汽车制造商建立更深层次的关系，预计这将成为众多设计胜利中的第一个。”BlackBerry 执行董事长兼首席执行官 John Chen 补充道：“借助 BlackBerry IVY，东风现在拥有了一个强大的平台……这将有助于通过支持新车载解决方案和服务的开发和交付流程来创造额外的收入流，确保他们的客户持续从数据驱动的应用程序和用例中受益。”

与东风的交易是在CES 上宣布的，黑莓在会上还证实，IVY 现在已通过 AWS 云预先集成到博世的商用数字驾驶舱平台上。这些实施方案在黑莓和亚马逊 CES 展台上进行了展示，标志着 IVY 首次在车辆中公开展示。