高通宣布它正在与基于云的软件公司 Salesforce Inc 合作，为汽车制造商开发一个新的联网汽车平台。新平台将使用芯片制造商的骁龙Snapdragon Digital Chassis数字底盘和总部位于旧金山的 Salesforce 的汽车云构建，以帮助汽车制造商使用实时数据个性化客户体验。然后，就可以在可动态配置的软件定义车辆 (SDV) 车队中广泛部署这些新服务。

随着越来越多的车辆开发出具有高级自动驾驶功能的车辆，为汽车用户提供数字服务变得越来越重要。汽车制造商和供应商使用 Snapdragon Digital Chassis 提供辅助和自动驾驶技术，以及云连接和信息娱乐。客户包括凯迪拉克、梅赛德斯和Stellantis ，而索尼和本田新宣布的品牌Afeela也将采用它。高通和 Salesforce 概述了将数字底盘与后者的汽车云结合使用将带来的几个具体好处。

其中包括通过联网车辆和驾驶员数据更好地了解汽车用户及其行为，从而开发可盈利的联网服务的能力。它还声称新平台将允许汽车制造商动态配置车辆功能以适应新服务——降低经常性成本并为消费者提供无缝升级。新平台的开发将在汽车云上创建骁龙数字底盘的数字双胞胎，为多个领域提供完整的 360 度车辆视图。

高通高级副总裁兼汽车业务总经理 Nakul Duggal 表示：“我们期待扩大与 Salesforce 日益增长的关系，以帮助引导汽车制造商度过一个非凡的创新时代。通过 Salesforce 的解决方案与我们的 Snapdragon 数字底盘平台的结合，我们期待为汽车制造商提供工具，以提供无与伦比的个性化体验，同时加强与下一代汽车客户的关系。”

Salesforce 顾问委员会总裁兼主席 Alex Dayon 补充道：“汽车行业的下一次革命是软件定义汽车的兴起，而骁龙数字底盘为它们奠定了坚实的基础。我们很高兴与 Qualcomm Technologies 合作，帮助汽车制造商提供新一代联网汽车体验，这将从根本上重新定义我们与汽车的互动方式。”