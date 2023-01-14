最近几周，我们当然不缺三星 Galaxy S23的泄密图，现在该手机系列的高分辨率图像——看起来是三星自己的手机官方渲染图——已经在网上发布。这些图片来自著名的线人Evan Blass，这意味着我们非常清楚当这些设备最终亮相并正确地向世界展示时会发生什么。

盛大的揭幕仪式将于2 月 1日举行，也就是星期三。三星举办的 Unpacked 发布会将主要针对 Galaxy S23 系列，不过三星也总能为我们带来一些额外的硬件惊喜。我们在这次泄漏中全面了解了三星 Galaxy S23、三星 Galaxy S23 Plus 和三星 Galaxy S23 Ultra，还有四种不同的颜色可供查看——米色、黑色、绿色和浅粉色。都已经泄露了。我们现在几乎了解有关这些手机的所有信息，包括对机载存储的潜在升级。

我们还期待这些手机的相机功能也能有实质性改进，尤其是 Ultra 机型。我们当然会为您带来三星在 2 月 1 日发布的所有官方公告和消息。刚刚泄露的三星 Galaxy S23图片与我们提前看到的其他手机图片相结合——就 2023 年这些新手机的美学而言，没有真正的重大升级。

你会注意到，虽然三星 Galaxy S22和 Galaxy S22 Plus 有一个凸起的后置摄像头模块，但这里的镜头是单独安装的，并从手机背面伸出，遵循 Galaxy S22 Ultra 的设计。一切都与您所期望的非常相似：显示屏周围的细边框，Ultra 型号的弧形外观以及一些新壁纸，以符合这一场合，显示三星新旗舰智能手机的名称。

今年 Galaxy S 系列的主要升级将在手机内部进行，我们会继续保持关注。