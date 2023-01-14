美国最大的智能十字路口的计划已经公布。Seoul Robotics 正与查塔努加创新交付和绩效部门以及位于查塔努加的田纳西大学城市信息学和进步中心 (CUIP) 合作创建该网络。联邦公路管理局和美国交通部为这个 450 万美元的项目提供资金。2023 年至 2024 年间将建设 86 个新的智慧城市十字路口。建成后，该系统将捕获 100 多个十字路口，覆盖该市的整个市中心区域，是美国同类物联网部署规模最大的一次。

Seoul Robotics公司希望利用在十字路口收集的数据的洞察力，确定城市中电动汽车 (EV) 充电点的最佳位置，并简化交通管理以减少排放和拥堵。“我们在查塔努加的工作将不仅仅提供对这座城市的洞察力，”首尔机器人Seoul Robotics公司业务发展副总裁威廉穆勒说。“我们正在为排放管理、行人安全、电动汽车等生成一个真实世界的、以数据为依据的测试环境。借助这个可扩展的智能十字路口网络，我们能够捕获可用于改造当今和未来城市的最精细级别的 3D 数据。”

该项目建立在 Seoul Robotics 与 CUIP 的现有合作伙伴关系之上。合作伙伴此前于 2019 年创建了首个专有试验台，称为 MLK 智能走廊。该项目利用激光雷达传感器和 Seoul Robotics 的 3D 感知软件 SENSR，在所有天气条件下监测和预测交通和行人的移动，并在潜在事故发生前识别它们。

CUIP 创始董事 Mina Sartipi 博士说：“我们与首尔机器人Seoul Robotics公司在 MLK 智能走廊上的合作提供了一个全新的洞察维度，超出了我们的预期。” “准确性和可操作性的水平使我们在如何让城市更安全、更高效、更健康上更合理，为居住在这里的人们带来了诸多进步。通过扩大项目执行，我们不仅将查塔努加定位为智慧城市技术的先驱，还将为美国其他城市创建蓝图，以利用 3D 系统的变革能力。”