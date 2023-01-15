交通工具到了今天，已经成为生活最重要的伴侣。而在科技发展的推动下，产品的进化也是日新月异。在CES这个舞台上，我们可以看到很多具有代表性的产品创新。这些产品让人耳目一新，代表着未来的发展方向，既有车型，也有软件和硬件等新技术，代表着全球行业进化趋势的风向标。我们通过盘点，来看下CES 2023上，有什么新的产品值得我们关注。

Blue Innovations 的首款电动船

Blue Innovations Group 将于 2023 年 1 月在拉斯维加斯的 CES 上展示其首款产品。R30 是一艘 30 英尺（十米）的全电动船，配备 800 马力双电机和太阳能充电。这就是迄今为止关于技术的所有已知信息。通常为速度而制造的动力船并不容易实现电气化，但该公司还提到了 220kWh 电池组。它兼顾了工作与生活的平衡，是为整个家庭设计的。船上和船下的隐私、办公功能和活动一应俱全。

创始人表示，如果我们能让船变得可靠并控制好极低的维修成本，那好处将是显而易见的。随着人口的增长，更多的人将转向船只。解决这个问题是有意义的，因为地球有 70% 是水。我们必须转向水只是时间问题，我们需要确保解决方案是可持续的并为此做好准备。我相信这就是使Blue Innovations 的使命至关重要的原因。这样做很重要。Blue Innovations表示他们有能力和经验来做到这一点。

大众全新豪华电动车ID.7

大众汽车将于 2023 年第二季度首发ID.7量产版。这将是 ID 中的第六款车型。继 ID.4 之后，基于大众 MEB 平台的家族和第二款全球发布的电动汽车。ID.7将在中国、欧洲和北美三个主要市场推出。这将是影响整个行业的车型。

在 CES 上的先睹为快并未透露有关 ID.7 驱动技术的任何新信息。大众汽车只是重复了已经为人熟知的信息，即高效电动轿车的续航里程将“高达约 700 公里”，这是根据 WLTP标准测算的。这家德国汽车制造商透露了新款轿车的轴距，为 2.97 米，与 ID.Buzz 相当（2.99 米）并且明显高于 ID.4/ID.5 的轴距（2.77 米）。这不仅有利于内部空间和宽敞感，而且还可以为比之前 MEB 车型提供的 77 kWh 更大的电池创造必要的安装空间，尽管这仍有待官方确认。

Innoviz Technologies 的 Innoviz360 激光雷达

以色列高性能激光雷达传感器（LiDAR）公司Innoviz Technologies Ltd. 宣布：推出并展示其高性能Innoviz激光雷达系列的最新成员Innoviz360，该产品在大幅降低成本的同时还提供了更高的性能。Innoviz360的创新设计基于一种全新的方法，从而克服了现有的旋转式激光雷达的障碍，以及这些障碍造成的性能局限和价格昂贵、体积庞大。

全新轻量型Innoviz360激光雷达可实现每帧多达1280条扫描线，而且帧速可配置，分辨率为0.05°x 0.05°，扫描距离为300米。Innoviz360的设计使用了InnovizTwo的大部分硬件改进措施，包括单激光器、探测器和专用集成电路（ASIC），并将从InnovizTwo的规模效应中受益。Innoviz360的高分辨率、高垂直视场和低成本将有助于克服主机厂（OEM）面临的主要挑战，以帮助他们在自动驾驶出租车、班车、卡车和运输车辆等应用中实现L4-L5的自动驾驶等级。Innoviz360还能实现非汽车应用的自主性，如重型机械、智慧城市、物流、建筑、海事等。

Harman Ready Vision 增强现实平视显示器

三星的汽车技术子公司 Harman 展出了一些产品，这些产品现已准备好供 OEM 集成。其中包括一个新的增强现实平视显示器，以及其他一些有趣的功能。所谓的 Harman Ready Vision 可替代现代汽车内越来越多的屏幕。它采用带有传统硬件的大型彩色平视显示器的形状，具有无边显示和大视野。这里的新功能是增强现实软件，它可以“在正确的时间提供正确的内容，并提供正确的视觉细节”。或者，简单地说，哈曼希望以一种易于阅读和理解的形式只向司机提供他​​们在驾驶过程中的信息。

该公司的另一项有趣的新技术是 Harman Ready Care，它被描述为“业界首个闭环科技技术”，它可以跟踪驾驶员在道路上的注意力和专注水平。该系统使用人工智能和机器学习，比较驾驶员在专注和分心状态下的行为，并发出警报以帮助驾驶员缓解道路上的危险情况。有趣的是，有些传感器可以非接触式测量驾驶员的生命体征以确定他们的健康状态。另一个新的安全功能是所谓的声音和振动传感器以及外部麦克风，它可以检测紧急车辆警报器、玻璃破碎和车辆碰撞等。外部麦克风可用于乘客和紧急车辆之间的通信。

丰田带来 MX221自动驾驶车和Moox概念车

丰田展示两个移动即服务 (MaaS) 概念，让您一窥未来的结构。第一个概念被称为 MX221，它被设想为具有 4 级自动驾驶系统的乘车车辆。该概念包含“多样性”的理念，并具有可重新配置的内饰。第一种配置称为 MX Pass，它在传统的两排配置中具有四个座位。MX Plus 配置也有两排座椅，但它们是面对面的。MX Access 车型配备了轮椅，而 MX Prime 则侧重于豪华，因为汽车内舱最多可配备两个高科技座椅，这些座椅具有电动倾斜、腿托和带数字键盘的可展开桌子。所有四种配置似乎都有一个前折叠座椅，可以在不需要时折叠起来。

由于该概念是为网约车而设计的，因此可以轻松更换座椅软垫和地毯。该概念还拥有 UV-C 消毒剂、舱内监控系统和折叠式娱乐系统。其他亮点包括带照明的门板和显示车辆和乘客信息的小型信息娱乐系统。相比之下，外观相对朴素，但它有带盖的轮子和电动滑动门。它们与侧窗的数字显示器以及后部 LED 面板相连，该面板通过显示“小心停车”等消息与其他道路使用者进行交流。

Moox 概念被设想为完全自动驾驶的 5 级车辆。本质上是一个移动盒子，因此得名，这个概念被设想为适合从商业和餐饮到娱乐的各种应用。Wellness Edition 使用座椅和扶手中的传感器来确定您的疲劳和压力水平。如果您感到压力，Moox 可以通过在显示屏上播放森林视频来让您平静下来。发生这种情况时，灯光和音响系统会发生变化以模仿森林的感觉，同时释放出“令人放松的香气”。如果这有点太无聊，乘员可以使用他们的手和手臂作为控制器来玩游戏，这要归功于手势识别技术。