以色列自动驾驶技术公司Mobileye已获准在德国推出其自动驾驶汽车。该批准来自 TÜV SÜD 组织，该组织是一个独立机构，负责监控、认证和许可车辆，并将为 Mobileye 扩大其在德国的试点阶段并在该国所有道路上运行配备 Mobileye Drive 的 NIO ES8 SUV 铺平道路，只要有安全驾驶员在场。自 2020 年以来，Mobileye 已获准在德国测试自动驾驶汽车。

Mobileye Drive 是这家总部位于耶路撒冷的公司自主技术的最先进版本，包括一套 360 度传感器，包括 13 个摄像头、6 个环绕雷达、3 个远程激光雷达和 6 个短程激光雷达，由该公司自己的驱动EyeQ芯片。

它还具有该公司所谓的 True Redundancy 以增强安全性。在这种方法下，摄像头子系统独立于雷达/激光雷达子系统运行，基本上允许每个子系统充当另一个子系统的备份。

迄今为止，该公司一直在德国与慕尼黑和达姆施塔特的合作伙伴进行有限的移动即服务 (MaaS) 试点，但 TÜV SUD 的决定将使其能够加快其计划。具体来说，它希望将 ES8 用于 Robotaxi 运营。它还热衷于将按需班车整合到当地公共交通中。