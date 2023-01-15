总部位于牛津的自动驾驶汽车软件开发商 Oxbotica 以 1.4 亿美元（1.15 亿英镑）的投资为其 C 系列融资筹集了新资金，这极大地推动了英国自动驾驶汽车行业的发展。Oxbotica 开发了一套自动驾驶汽车软件产品，自 2014 年成立以来已成为该行业的知名企业。

该公司已向包括 BP 和 Ocado Group 在内的合作伙伴提供软件，Ocado Group 正在与 Oxbotica 合作开发自动送餐以满足高要求。Oxbotica 首席执行官加文·杰克逊 (Gavin Jackson) 表示：“来自世界级投资者的这项具有里程碑意义的投资是对我们将自动驾驶技术应用于供应链、工业部门和缓解城市拥堵等持续和紧迫需求的战略的巨大验证。”

“我们与投资者以及越来越多的客户和合作伙伴有着共同的目标，那就是让地球运行得更安全、更可持续、更高效。”C 轮融资获得了 Aioi Nissay Dowa Insurance 和 ENEOS Innovation Partners 的投资。提供额外资金的现有投资者包括 Kiko Ventures、Ocado Group、腾讯、Venture Science 和 ZF。

Oxbotica 首席技术官 Paul Newman 补充说：“凭借最优秀的工程人才和经验，利用人工智能、机器人技术和元宇宙的精华，我们正在兑现为我们的客户、我们的社区和我们的星球创造价值的承诺。”最新投资将推动 Oxbotica 向北美扩张，并部署其 Universal Autonomy 产品。

这家牛津初创公司自八年前成立以来已经进行了大量投资，包括2021 年 1 月的3400 万英镑 B轮融资和 2018 年 9 月的 1400 万英镑融资。这轮大规模融资扭转了 2022 年下半年开始的整体科技融资低迷的趋势。