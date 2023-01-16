data.ai近日发布了《2023 年移动市场报告》。报告显示，去年移动应用需求提升，而用户支出却有所收缩。下载量增长至 2550 亿次（同比增长 11%），使用时长达到了 4.1 万亿小时的新高（同比增长 9%）。与此同时，由于经济逆风影响了用户的可支配支出，用户在所有应用商店（包括中国的第三方 Android 市场）的支出同比下滑 2%，至 1670 亿美元。
data.ai 首席执行官 Theodore Krantz 表示：“宏观经济因素首次抑制了移动支出的增长。用户支出正在收紧，而对移动的需求则达到了新高。2023 年，移动领域将成为前所未有的用户接触、参与度和忠诚度的主要战场。”
2022 年，以 TikTok 为首的短视频应用吸引了用户的主要注意力。这些应用的用户每天观看 31 亿小时的用户生成内容（同比增长 22%），并支出 56 亿美元（同比增长 55%），推动了创作者经济的发展。
其他主要发现包括：
- 在前十大市场中，用户在移动设备上的使用时长增加至 5 个小时，同比增长 3 %。
- Netflix 和 Disney+ 等 OTT（Over The Top）应用同比增长 12%，至 72 亿美元。
- 在 TikTok 和 YouTube 等短视频和视频分享应用增长的推动下，2023 年移动广告支出将达到 3620 亿美元。
- 游戏应用支出同比下降 5%，至 1100 亿美元，但下载量却达到 900 亿次，同比增长 8%，创历史新高。
- 在 OTT、约会和短视频应用中的订阅和购买的推动下，在其他应用（非游戏）上的支出同比增长 6%，达到 580 亿美元。下载量同比增长 13%，达到 1650 亿次。
- 模拟游戏类别（包括模拟驾驶、超休闲模拟和模拟运动）推动了下载量的同比增长，而动作 MOBA 和 Roguelike 角色扮演游戏则在支出下滑中逆势而上。
- 金融波动重塑了用户的风险偏好：在美国，加密交易和投资应用的下载量同比下降 55%，而个人贷款应用下载量飙升 81%。
- 价格敏感度重塑了用户的零售支出优先级：BNPL（先买后付）应用下载量同比增长 47%，优惠券和奖励应用下载量增长 27%，预算与支出记录应用下载量增长 19%。
- 尽管钱包收紧，但旅行的反弹和语言学习兴趣仍占据了用户支出份额。Booking.com、Airbnb 和 Duolingo 等应用出现了增长。