data.ai近日发布了《2023 年移动市场报告》。报告显示，去年移动应用需求提升，而用户支出却有所收缩。下载量增长至 2550 亿次（同比增长 11%），使用时长达到了 4.1 万亿小时的新高（同比增长 9%）。与此同时，由于经济逆风影响了用户的可支配支出，用户在所有应用商店（包括中国的第三方 Android 市场）的支出同比下滑 2%，至 1670 亿美元。

data.ai 首席执行官 Theodore Krantz 表示：“宏观经济因素首次抑制了移动支出的增长。用户支出正在收紧，而对移动的需求则达到了新高。2023 年，移动领域将成为前所未有的用户接触、参与度和忠诚度的主要战场。”

2022 年，以 TikTok 为首的短视频应用吸引了用户的主要注意力。这些应用的用户每天观看 31 亿小时的用户生成内容（同比增长 22%），并支出 56 亿美元（同比增长 55%），推动了创作者经济的发展。

其他主要发现包括：