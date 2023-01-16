近日，国内医用耗材公司上海翊科聚合物科技有限公司（上海翊科）完成数亿元B+轮融资，本轮融资由启明创投和国投创合联合领投，上海联新资本、楹联健康基金、苏州国发创投跟投。该轮融资公司将继续迭代研发能力、优化产品性能、招募人才以及提升运营能力。

上海翊科是一家专注于导管及中空纤维膜研发与生产的高科技企业。公司主要专注于为下游医疗器械公司提供完整的导管与膜材料解决方案。目前导管产品及配件应用领域涵盖消化科、心血管及外周、神经介入、泌尿和IVD检测等多个科目相关，核心产品包括神经及外周微导管、血管导管鞘、血管导引导管、球囊料管、弹簧鞘管、一次性内窥镜导管等及相关配件。

上海翊科总部坐落于上海张江高科技园区，技术研发中心位于上海临港自贸区，在浙江台州拥有近万平米的万级净化工厂。

上海翊科创始人兼董事长吴杰表示：“再次感谢老股东对于我们的信任和支持，也非常感谢新股东对于上海翊科的期望以及对未来中国医疗耗材上游的看好。上海翊科长期致力于医疗器械和生物制药领域聚合物材料的研发与产品迭代，为下游客户提供有国际竞争力的高端耗材。‘“创新源于细微之处，专业源于专注之功”，我们会努力聚焦客户的核心需求，加强底层技术研发，不断提升技术壁垒，快速实现产品迭代，持续提升运营能力，完成高端耗材的进口替代，最终成为国际领先的生物医用材料公司。

启明创投主管合伙人胡旭波表示：“全球每年有400万名透析病患，其中20%在中国。为透析病患提供更好、更具有价格优势的产品，是提高透析医疗服务的一个关键。我们将继续大力支持上海翊科发展核心技术、提高透析膜等核心产品的产品性能，并帮助降低医疗费用，使优质的医疗器械惠及更多患者。”

国投创合生物医药团队表示：“上海翊科管理团队拥有复合背景，行业经验丰富，深耕材料行业20多年，拥有集工程、医学、材料学等于一体的复合背景产品开发经验。公司的核心技术来源于多年的经验与产业积累，核心业务始终围绕医用管材方面，并在医用膜材料领域不断加强研发投入，取得了阶段性成果。国投创合将持续支持上海翊科加大研发投入力度，加快在研产品的商业化进程，共同推动我国高端医用耗材的高质量发展。”

联新资本合伙人蔡磊表示：“医用导管领域市场规模成长迅速，上海翊科在其中深耕多年，掌握各类复杂导管的精密加工技术，已成为该领域内体量与技术领先的头部供应商。膜材在医学以及生命科学的诸多领域有着广泛且不可或缺的应用，而这个领域的供应仍由进口品牌占据主导地位，我们也期待上海翊科进一步发力研究，攻克各类膜材的关键技术壁垒，为下游客户带来更多比肩国际水平的优质膜材。“

楹联健康基金团队表示：“透析器和膜肺的核心原材料国产化是必然的趋势，中空纤维膜的研发和工艺有较高的壁垒，上海翊科专注于底层膜技术的研发，是国内少有的具有双重底层技术的公司。

随着全球器械降价压力的增加，器械降本是必然，国内医疗导管CMO厂商往海外扩展的空间极大。上海翊科作为老牌且少有的获得资本市场认可的医疗导管CMO企业，本轮投资有利于企业向海外发展和继续扩大高端管材的产线投资，增加规模优势。”

国发创投表示：“中国医疗器械自主创新，降低终端价格是行业趋势，我们看好上海翊科在膜方面的快速发展，期待可以成为中国乃至国际的头部企业。