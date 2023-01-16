据彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）称，苹果可能计划在iPhone，iPad和Mac上推出定制microLED显示屏，此前该技术将在目前计划于2024年底推出的新版本Apple Watch Ultra中首次亮相。

在最新一期的Power On时事通讯中，古尔曼表示，苹果花了大约六年的时间开发microLED技术，这将成为该公司自己定制设计的第一款显示器，反映了其在苹果芯片上的工作。本周早些时候，古尔曼表示，苹果计划在2024年推出新的Apple Watch Ultra显示技术。

据报道，苹果在2017年左右启动了代号为T159的microLED项目。该显示器旨在提供改进的亮度，色彩再现和视角，使图像看起来更像是在显示器玻璃上“绘制”的，并取代三星和LG等公司目前提供的零件。

在2024年的Apple Watch Ultra中首次亮相后，古尔曼预计苹果的定制microLED显示屏将扩展到iPhone，随后可能会在更短的时间内推出iPad和Mac。他认为，苹果的长期计划是将microLED显示屏引入其所有关键产品，但由于早期阶段技术的复杂性，它可能需要十年时间才能出现在Mac中。相比之下，古尔曼指出，iPhone在iPad上安装OLED显示屏时已经有六年多了。

来源：中关村在线