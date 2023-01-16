加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation今天宣布，公司已与维珍航空达成合作关系。通过与 Nuvei 合作，维珍航空将为客户提供支付体验，使客户能够在全球范围内使用自己所熟知和信任的方式进行支付。根据合作协议，维珍航空能够使用 Nuvei 专有的模块化平台，该平台旨在提高授权率并加快创收。

Nuvei 主席兼首席执行官 Philip Fayer 表示：“我们一直致力于加快旅游业的业务流程，我们最近在该领域的合作关系也反映了这一点。”

“我们期待为维珍航空的客户提供契合现代世界的无缝、直观的本地化数字支付体验，”Fayer 补充说。

预计到 2026 年，全球旅游业的市场规模将达到 9921 亿美元。到 2026 年，73% 的总收入将来自在线销售，数字支付将对行业增长起到重要作用。

维珍航空支付战略经理 Keli Sandeman 在谈到本次合作时表示：“我们之所以选择与 Nuvei 合作，是因为我们也相信战略支付可以加速创收；支付是我们与客户的一个关键接触点，也是另一个给人留下深刻印象的机会。”

“从一开始，我们就与 Nuvei 团队建立了真正的伙伴关系。他们深厚的全球支付专业知识与他们人性化的经营方式，以及与我们合作来加快业务增长的愿望相辅相成。我们期待着与 Nuvei 合作，将我们的支付策略提升到新的高度，”Sandeman 说道。

Nuvei是一家加拿大金融科技公司，正在加速向全球客户推广业务。Nuvei 模块化、灵活且可扩展的技术使行业公司能够接纳次世代支付、提供所有支付选项，并从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中受益。Nuvei 将 200 多个市场的企业与客户联系起来，在 45+ 个市场进行本地收单，支持 150 种货币和超过 585 种替代支付方式，为客户及合作伙伴提供技术和洞察，帮助他们通过一次整合在地方和全球取得成功。