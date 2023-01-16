动点出海获悉，东南亚物流初创公司Locad于近日宣布，已经获得了一笔1100万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由Reefknot Investments（由淡马锡和物流巨头Kuehne & Nagel支持）领投，并得到了Surge（红杉印度下属的加速器项目）、Febe Ventures、Antler以及新加入投资者Access Ventures、JG Summit、WTI的参投。

Locad由前Zalora和前Grab高管于2020年在马尼拉和新加坡成立，主要通过其物流平台（该公司自称为物流引擎）为电商品牌提供链接了仓库和运输方的云供应链服务。具体而言，据Locad透露，平台可跨Shopify、Lazada、Shopee、TikTok Shop等多个销售渠道为客户同步库存，并能通过仓库网络为B2C和B2B订单协调从存储到交付等关节所需的订单履约和运输方面的合作伙伴。

据介绍，迄今为止，Locad已为新加坡、菲律宾、泰国、中国香港和澳大利亚的200多个品牌提供了服务，总计交付了超200万份订单，并同时保持了99%的订单当日履行率。

针对这笔资金的用途，Locad表示，将基于这笔资金推进其“在当地建设出规模最大的履约网络”的目标。据悉，就这一目标而言，Locad透露，希望在未来五年内推进其实现。并且届时，公司有望在该地区的一至三线城市内实现次日达服务。

此外，融资后，Locad也表示，公司也正积极推进其物流网络建设和产品开发方面的工作，并计划在东南亚和澳洲招聘更多的人才。